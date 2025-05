TCL lancia la Serie 60: smartphone economici con 5G e comfort visivo

Nel mondo degli smartphone economici, TCL introduce una novità interessante con la sua Serie 60. Una novità pensata per offrire molto più di quanto ci si aspetti da un dispositivo sotto i 250€. Con una combinazione ben equilibrata tra comfort visivo, connettività avanzata e prestazioni solide, i nuovi modelli si rivolgono a chi ha bisogno di un telefono affidabile, veloce e anche attento alla salute degli occhi.

TCL 60 5G: connettività veloce e prestazioni intelligenti per la routine di ogni giorno

Il TCL 60 SE NXTPAPER 5G, il modello di punta della serie, si distingue per il suo display innovativo. Lo schermo da 6,7” utilizza la tecnologia NXTPAPER, che simula l’effetto carta e riduce la luce blu, rendendolo ideale per lunghe letture, studio o lavoro da remoto. Basta un tocco sul tasto dedicato per attivare la modalità Max Ink, che rende l’esperienza visiva ancora più rilassante. Il tutto senza rinunciare alla brillantezza dei colori o alla nitidezza delle immagini. A supportare questa esperienza visiva vi sono caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Tra cui una batteria da 5200mAh, 18GB di RAM (inclusa RAM estesa) e 256GB di spazio interno. Anche le funzioni AI integrate come la traduzione istantanea o l’assistenza nei testi rendono il dispositivo uno strumento completo per le attività di tutti i giorni. Il prezzo? Solo 229,90€, rendendolo uno degli smartphone più competitivi della sua fascia.

Se l’obiettivo è introdursi nel mondo del 5G senza svuotare il portafoglio, anche il TCL 60 5G rappresenta la scelta ideale. Con un processore MediaTek Dimensity 6300, 16GB di RAM complessiva e uno schermo HD+ da 6,7” a 120Hz, tale modello garantisce un’esperienza d’uso fluida anche in multitasking. Perfetto per chi ama guardare video, ascoltare musica o semplicemente gestire la propria giornata online. Integra poi altoparlanti stereo e una batteria capiente che copre tranquillamente l’intero arco della giornata. Solido nella costruzione, con resistenza agli schizzi e un design pensato per durare, è disponibile a soli 199,90€.

Insomma TCL dimostra così che è possibile combinare qualità costruttiva, prestazioni moderne e un prezzo accessibile in un unico dispositivo.