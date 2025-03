TCL al MWC 2025: nuova esperienza visiva con sei smartphone e un tablet rivoluzionario

TCL ha presentato al MWC 2025 diversi dispositivi, tra cui sei nuovi smartphone nella serie TCL 60 e il tablet TCL NXTPAPER 11 Plus. Quest’ultimo, in particolare, porta in campo una grossa novità: si tratta infatti del primo device di questo tipo del brand con intelligenza artificiale. Come ha dichiarato Jefferson Li, Direttore Generale di TCL Mobile Phone, la tecnologia dovrebbe adattarsi agli utenti, non viceversa. I nuovi modelli offrono comfort visivo, riducendo l’affaticamento degli occhi grazie a filtri hardware contro la luce blu. Queste innovazioni migliorano anche la produttività, grazie all’integrazione dell’IA che supporta gli utenti in attività come traduzioni, riassunti e scrittura assistita.

Fotografia e intrattenimento ai massimi livelli

L’obiettivo di TCL non è solo il comfort visivo, ma anche alte prestazioni tramite i suoi smartphone. Il 60 NXTPAPER introduce una fotocamera Ultra Pixel da 108 MP e una frontale da 32 MP, entrambe ottimizzate per ogni tipo di luce. Il TCL 60 SE NXTPAPER 5G offre una doppia fotocamera da 50 MP, perfetta per chi ama catturare dettagli. I modelli TCL 60R 5G e 60 5G sono dotati di un display da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz. Questi dettagli garantiscono fluidità e colori vividi e sono poi completati da doppi altoparlanti. Non manca l’attenzione alla batteria, con una capacità di 5200 mAh per tutti i modelli, mentre il 60 SE e il 605 presentano anche ricarica rapida da 18 W.

I nuovi smartphone di TCL sono già disponibili in diversi mercati. Oltre ad essere tecnologicamente avanzati, hanno anche prezzi accessibili. In Europa, il TCL 60 SE NXTPAPER 5G ha un prezzo di 229,90 €, mentre il 60 NXTPAPER è disponibile a 199 €. Per chi desidera il 5G, il 60 5G è in vendita a 199,90 €, mentre il 60 SE ha un prezzo di 179,90 €. I modelli TCL 605 sono proposti in due versioni: la variante con 128 GB di memoria costa 119,90 €, mentre quella con 256 GB è disponibile a 159,90 €.

Il tablet TCL NXTPAPER 11 Plus

Durante il MWC, TCL ha svelato anche il TCL NXTPAPER 11 Plus. Si tratta del primo tablet del brand potenziato dall’intelligenza artificiale e dotato del display NXTPAPER 4.0. Questo dispositivo ridefinisce la lettura digitale grazie alla tecnologia sviluppata con TCL CSOT. La modalità Smart Eye Comfort inclusa ottimizza poi automaticamente la luminosità e la temperatura del colore, riducendo l’affaticamento visivo. Come non restare impressionati dalla funzione Write in Text Fields, che permette la conversione immediata da scrittura manuale a testo? Il tablet racchiude anche una batteria da 8000 mAh per un’autonomia affidabile. Il prezzo? 249,90 € per il mercato europeo. La società, con i suoi innovativi device, conferma ancora il suo impegno verso l’innovazione puntando a un futuro tecnologico incentrato sul benessere dell’utenza.