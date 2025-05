Toyota RAV4 2025: il SUV cambia nuovamente ed è pronto a stupire

La nuova Toyota RAV4 è pronta a fare il suo debutto e a proseguire la sua lunga storia. Svelata da pochi giorni, la sesta generazione colpisce subito per il design più tagliente e moderno, con linee decise e proporzioni che esaltano l’anima da SUV. L’arrivo è previsto per la primavera del 2026, ma già ora l’attesa cresce. Ancora nessuna informazione ufficiale sul prezzo, ma le novità introdotte fanno intuire grosse modifiche.

Anche nella parte interna troviamo una vera rivoluzione. Il grande display touch da 12,9 pollici domina la parte centrale ed introduce un nuovo sistema infotainment con interfaccia rinnovata. Tutto diventa più intuitivo. Apple CarPlay, Android Auto e aggiornamenti OTA sono di serie, mentre il nuovo assistente vocale migliora l’interazione durante la guida. Davanti al conducente, la Toyota presenta una strumentazione digitale da 12,3 pollici mostra anche le mappe del navigatore per ridurre le distrazioni. L’abitacolo mantiene l’approccio funzionale tipico di Toyota, ma con materiali più curati e tecnologia ben integrata. Il tunnel centrale ospita due portabicchieri, il selettore del cambio, due vani per ricarica wireless e porte USB-C. Il climatizzatore ha comandi fisici, forse piccoli, ma facilmente accessibili. Spazio abbondante per passeggeri e bagagli, anche se i dati ufficiali sul vano posteriore non sono ancora stati comunicati.

Più sportività con la versione Toyota GR Sport

Chi cerca un look più deciso troverà nella versione GR Sport un’alternativa accattivante. L’abitacolo è tutto nero, arricchito da dettagli rossi su volante e sedili in pelle sintetica e suede. Tocchi esclusivi che esaltano lo spirito sportivo, senza rinunciare al comfort. Gli interni mantengono la solidità costruttiva e la razionalità tipica della casa giapponese. Ci saranno solo versioni ibride per la nuova Toyota RAV4. Alla base, l’ibrido full da 183 CV con trazione anteriore, oppure 191 CV con trazione integrale. Il meglio arriva con la Plug-in Hybrid AWD-i: 308 CV, da 0 a 100 in 5,8 secondi, e una batteria da 22,7 kWh capace di garantire 100 km in elettrico. Per la prima volta, sarà disponibile anche con sola trazione anteriore da 272 CV.