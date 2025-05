Samsung, il Galaxy S25 Edge e le sue batterie

Samsung ha realizzato il nuovo S25 Edge con delle novità in più rispetto agli altri modelli che non fanno parte di questa divisione. Oltre a questo troviamo all’ interno del dispositivo delle batterie che sono state realizzate da Samsung stessa. In particolare, la divisione Samsung SDI è addetta alla realizzazione delle batterie per gli smartphone. All’ interno dell’ S25 Edge ne troviamo una da 3.900 mAh non realizzata con tecnica Si-C. Gli altri modelli più importanti del marchio possiedono delle batterie che sono state realizzate o da Samsung o da Amperex, facente parte della società giapponese TDK.

Per trovare delle tecnologie sempre più all’ avanguardia, spesso si utilizzavano delle tecniche che gli altri non possedevano. In questo modo si ha la possibilità di poter adattare il prodotto agli altri dispositivi. Samsung infatti ha cercato di migliorare i suoi prodotti anche affidandosi a società esterne. Adesso con il nuovo S25 Edge sembra essere ritornata alla produzione interna all’ azienda anche se in questo modo adotterà delle tecniche non avanzate rispetto agli altri modelli. Sempre più sviluppate infatti sono le batterie Si-C che Samsung ancora non ha inserito in questo modello.

Samsung, batterie Si-C sempre più diffuse

La maggior parte dei produttori di smartphone cinesi è passata all’ utilizzo di batterie Si-C, caratterizzate da alcune novità per migliorarne l’ efficienza. Infatti l’ anodo è stato realizzato in silicio al posto della grafite; questo ha conferito una maggiore durabilità grazie all’ aumento della densità energetica. Proprio Amperex è la leader in questo settore, ma Samsung ancora non ha usufruito di questa grande possibilità. Da questo punto di vista la società sta cercando altre strade tra cui quella di poter adottare la tecnologia SUS CAN, già utilizzata negli iPhone 16 Pro Max. Con tutte questo nuove tecnologie le case produttrici hanno molta scelta per migliorare le caratteristiche dei loro prodotti.

Sembra che il nuovo Galaxy S25 Edge abbia la possibilità di poter adattare le sue capacità con la batteria realizzata proprio da Samsung.