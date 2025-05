Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale: specifiche tecniche e prezzo

Samsung lancia ufficialmente Galaxy S25 Edge, lo smartphone che ridefinisce completamente la categoria entrando a far parte della grande famiglia dei Galaxy S. Realizzato con corpo in titanio spesso solamente 5,8 millimetri, riesce a stabilire un equilibrio tra prestazioni premium ed un design innovativo, oltre che unico nel proprio genere.

Dimensionalmente il prodotto raggiunge 75,6 x 158,2 x 5,8 millimetri di spessore, con un peso di 163 grammi, robusto e resistente per essere utilizzato in ogni ambiente, senza doversi preoccupare di danneggiarlo, grazie appunto al corpo in titanio e alla certificazione IP68. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, il solito ottimo Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione in QHD+, un refresh rate che può oscillare tra 1 e 120Hz, con supporto Vision Booster e Adaptive Color tone. Il processore è Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso della serie Galaxy S25, per prestazioni di livello superiore.

Samsung Galaxy S25 Edge: le altre specifiche e il prezzo

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori nella parte posteriore, con un principale da 200 megapixel, apertura F1.7 e stabilizzatore ottico integrato, affiancato da un ultragrandangolare da 12 megapixel con apertura F2.2. Anteriormente, invece, ecco arrivare un sensore da 12 megapixel con apertura F2.2. La gestione degli scatti si appoggia al ProVisual Engine, lo stesso di Galaxy S25, per miglioramenti professionali e dettagli estremamente precisi (con tutte le funzioni di Galaxy AI per l’editing, Now Brief e Now Bar, Gemini Live e Samsung Knox Vault). Il prodotto viene commercializzato in due varianti, entrambe con 12GB di RAM, ma con 256 o 512GB di memoria interna (che comunque non è espandibile con microSD). La batteria è un componente da 3900 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 25W (fino al 55% in soli 30 minuti) e wireless PowerShare. Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione grafica One UI 7, dotato inoltre di connettività 5G, WiFi 7 tri-band, GPS, NFC e bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy S25 Edge è disponibile da oggi in tre colorazioni differenti, Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue, ad un prezzo di partenza di 1299 euro per la versione 12/256GB, a salire poi a 1419 euro per la 12/512GB. Fino al 29 maggio, chi acquisterà il prodotto potrà ricevere il doppio della memoria interna, al prezzo della versione base.