Samsung Galaxy S25 Ultra
Il comparto fotografico resta uno dei punti di forza di Samsung, che negli ultimi anni ha affinato le possibilità di regolazione e gestione degli scatti. Con l’arrivo della One UI 8, il produttore sudcoreano potrebbe introdurre una novità attesa da tempo: un profilo colore Vivido, pensato per rendere le immagini più brillanti e sature. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, questa funzione arriverebbe con un vincolo non da poco.
Un nuovo stile fotografico in One UI 8
Secondo quanto rivelato dal noto leaker Ice Universe, la prossima versione di One UI porterà con sé due nuove filigrane fotografiche in stile già visto su alcuni marchi cinesi. A queste si affiancherebbe il nuovo profilo “Vivido”, ispirato alle modalità fotografiche di brand come Vivo e OPPO, pensato per rendere le immagini più accese e luminose.
L’idea non è quella di sostituire i filtri già disponibili, ma di introdurre un’opzione aggiuntiva che si differenzi per la resa cromatica, con un look più vicino a quello proposto dai principali competitor asiatici.
Il legame con il watermark fotografico
La novità più controversa riguarda il modo in cui questo stile verrebbe attivato. A quanto pare, il profilo Vivido non sarà selezionabile come una modalità autonoma nelle impostazioni, ma risulterà vincolato all’attivazione di un watermark.
Nei primi scatti trapelati, infatti, si nota come l’attivazione dello stile sia accompagnata dalla presenza di una firma digitale che mostra dati tecnici della foto, come velocità dell’otturatore, ISO, lunghezza focale ed esposizione. Una scelta che richiama molto da vicino i watermark già diffusi sugli smartphone cinesi, spesso utilizzati anche come elemento estetico oltre che informativo.
I primi confronti con Vivo X200 Ultra
Le immagini comparative diffuse mostrano un Galaxy S25 Ultra affiancato a un Vivo X200 Ultra, con risultati simili per quanto riguarda saturazione e vivacità dei colori. La differenza è visibile soprattutto nei toni più brillanti, con il Galaxy che tende a un look più acceso rispetto alla tradizionale elaborazione Samsung, storicamente più bilanciata. Questo potrebbe incontrare i gusti di chi cerca scatti pronti per i social, ma al tempo stesso rischia di scontentare chi preferisce un approccio più naturale.
Al momento non è chiaro se lo stile Vivido resterà un’esclusiva della serie Galaxy S25 e del Galaxy Z Fold7, o se potrà arrivare in un secondo momento anche su modelli precedenti tramite aggiornamenti software.
L’introduzione di un profilo colore dedicato rappresenterebbe comunque un passo avanti per Samsung, che fino a oggi non aveva adottato questa soluzione. Tuttavia, il vincolo con il watermark rischia di renderlo meno flessibile, soprattutto per chi non desidera vedere firme grafiche permanenti sulle proprie immagini.