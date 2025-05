Apple, rilascio bloccato di iPadOS 17.7.7 a causa di un bug

Apple stata rilasciando l’ aggiornamento per iPadOS 17.7.7 a tutti i dispositivi che ne possono richiedere il download. Dopo l’ installazione è nato un problema molto fastidioso che riguarda le applicazioni. Infatti sembra che il problema riguardi le applicazioni che richiedono di fare il login ad ogni apertura. Questo disturba un po’ gli utenti a causa di questo processo macchinoso e non efficiente. Apple probabilmente è già all’ opera per cercare di trovare una soluzione al più presto possibile in modo da non far attendere troppo gli utenti.

Quindi per il momento l’ aggiornamento è stato bloccato in attesa di trovare una soluzione a questo problema. Le segnalazioni degli utenti parlano di un problema legato principalmente a tutte le app che richiedono un login prima di entrare o di fare una registrazione. Sembra che stia causando non pochi problemi, poiché i tablet sono utilizzabili, ma una volta che si apre un’ applicazioni bisogna fare il login. Probabilmente sarà sfuggito qualcosa ai programmatori e ha mandato in tilt il sistema e gli iPad degli utenti.

Apple, aggiornamento manda in tilt gli iPad

Una volta bloccato il rilascio dell’ aggiornamento, gli utenti non potranno più scaricarlo via OTA fino a quando Apple non avrà trovato una soluzione. Il problema sembra aver raggiunto anche tablet di sesta generazione oltre all’ iPad Pro da 10,5 pollici e l’ iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione. Per il momento non ci sono ancora delle soluzioni che possano aggirare il bug perché sembra che si tratti di un problema molto importante. Infatti le strategie di salvataggio password o di rispristino delle impostazioni di fabbrica non hanno portato ad alcun risultato. Quindi sembra che bisognerà aspettare le direttive dell’ azienda e le varie soluzioni al problema. Per il momento non sono arrivate comunicazioni, ma probabilmente si tratta di un problema serio e servirà più tempo.

Per cui non resta che aspettare che Apple risolvi il problema e rilasci un altro aggiornamento in cui ripristina le impostazioni delle applicazioni.