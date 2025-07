Apple iPhone 16 Pro è al MINIMO STORICO su Amazon: acquistatelo subito

Una promozione davvero più unica che rara per tutti gli utenti, arriva infatti lo sconto incredibile sull’acquisto di Apple iPhone 16 Pro, prodotto che risulta essere a tutti gli effetti un must have per milioni di consumatori in Italia, ma che ancora oggi è irraggiungibile per il suo prezzo elevato. Con la promozione lanciata da Amazon è più facile pensare di acquistarlo.

Le sue dimensioni, nonostante comunque un display non particolarmente grande, sono in linea con gli standard attuali, raggiungendo per la precisione 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 199 grammi. E’ facile pensare di utilizzare lo smartphone in mobilità, appunto per la presenza di un pannello da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1206 x 2622 pixel, è un Super Retina XDR OLED, con densità di 460 ppi, sapendo anche avere un refresh rate a 120Hz, e protezione Ceramic Shield.

Il comparto fotografico è sicuramente il fiore all’occhiello del device, se pensate che comunque integra tre sensori nella parte posteriore: un principale da 48 megapixel, un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un teleobiettivo sempre da 48 megapixel, ma comunque con scatti di risoluzione di 8000 x 6000 pixel. Anteriormente, invece, è posizionato un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9.

Apple iPhone 16 Pro, la promozione più pazza è su Amazon

E’ arrivata davvero l’occasione di acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione, Apple iPhone 16 Pro può essere vostro con un investimento finale oggi di 969 euro, approfittando così di una riduzione effettiva del 22%, con lo sconto che gli utenti si ritrovano a poter abbracciare su Amazon a questo link. La spedizione a domicilio è molto rapida, avviene direttamente con Amazon, e prevede consegna in pochi giorni, ma soprattutto garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché copertura di difetti di fabbrica.