Galaxy S25 FE: emerse indiscrezioni sui colori e sul lancio

Samsung ha scelto un momento strategico per svelare la sua strategia per il Galaxy S25 FE. Durante la comunicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, l’azienda ha confermato l’arrivo dello smartphone. Con un lancio anticipato rispetto agli anni passati. La notizia ha immediatamente acceso le ipotesi sulla data di debutto, soprattutto considerando che il Galaxy S24 FE era stato annunciato verso la fine di settembre. Le ultime indiscrezioni emerse, diffuse da FNNews, forniscono un’indicazione precisa. Il 19 settembre sarebbe il giorno in cui il Galaxy S25 FE farà il suo ingresso ufficiale sul mercato.

Samsung: cosa sappiamo sul nuovo Galaxy S25 FE

I rumor disponibili hanno fornito un quadro abbastanza definito sul profilo tecnico. Secondo quanto riportato il Galaxy S25 FE potrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6,7 pollici. Con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Inoltre, sarà protetto dal vetro Gorilla Glass Victus. Al centro dello smartphone, invece, potrebbe trovarsi il chip Exynos 2400, come per il suo predecessore. Il comparto fotografico posteriore, invece, includerà tre sensori. Il principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. La fotocamera frontale, invece, da 12 MP.

E non è tutto. Grazie a NieuweMobiel sono emerse anche ulteriori indiscrezioni riguardo le colorazioni disponibili per il prossimo dispositivo dell’azienda sudcoreana. Secondo quanto riportato saranno quattro i colori offerti al momento del lancio. Due sono particolarmente vivaci: azzurro chiaro e un blu profondo. Mentre le altre due puntano sul classico, con il nero e il bianco. Un dettaglio di design interessante è la cornice argentata che caratterizza tutte le versioni tranne quella nera.

Ovviamente, è necessario attendere dichiarazioni ufficiali da Samsung per stabilire se il Galaxy S25 FE presenterà davvero tali caratteristiche. I tempi di attesa, però, non dovrebbero essere troppo lunghi. Considerando il possibile lancio anticipato, la presentazione ufficiale dovrebbe arrivare prima, già agli inizi di settembre.