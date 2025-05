Samsung scommette sul titanio: il Galaxy Z Fold 7 diventa più leggero e sottile

Samsung guarda al futuro e prepara un’importante evoluzione nella linea Galaxy Z Fold. Il modello Fold7, atteso nella seconda metà del 2025, rappresenterà un salto in avanti per il marchio, grazie all’adozione del titanio come materiale di base. Una scelta che punta non solo all’estetica del prodotto ma soprattutto alla sua funzionalità. Il titanio infatti sarà utilizzato anche nella piastra interna del dispositivo, situata tra il pannello pieghevole e la cerniera. Questa modifica permetterà di alleggerire la struttura generale del dispositivo e renderlo più sottile, anche se conserverà comunque un’elevata resistenza meccanica.

Le motivazioni dietro la scelta di Samsung

Tale cambiamento però non arriva per caso. Dopo aver utilizzato acciaio inossidabile nei primi modelli e fibra di carbonio nei più recenti, Samsung ha già sperimentato il titanio con il Galaxy Z Fold SE. Grazie anche all’assenza del digitalizzatore per la S Pen, il FoldSE ha raggiunto uno spessore di soli 10,6mm, contro i 12,1mm del Fold6. Un risultato ottenuto attraverso una combinazione di materiali leggeri e soluzioni tecniche più efficienti. Ora, questa strategia si estende al Fold 7 e al nuovo tri-fold, altro dispositivo inedito che promette un’ulteriore rivoluzione nel settore.

Il titanio sarà riservato alla struttura interna, a differenza del Galaxy S25 Ultra che lo impiega sulla cornice esterna. Ciò conferma la volontà dell’azienda di preservare la leggerezza complessiva, pur garantendo una resistenza maggiore nei punti critici. Anche se più complesso da lavorare, il titanio offre vantaggi strutturali che si rivelano ideali per dispositivi pieghevoli di ultima generazione.

Nessuna S Pen sul Fold 7: il design vince sulla funzionalità

Per ridurre al minimo lo spessore, Samsung ha scelto di eliminare il digitalizzatore per la S Pen dal Galaxy Z Fold 7. Questa assenza libera spazio prezioso, contribuendo a rendere il dispositivo più sottile. La decisione non implica però un addio definitivo allo stilo. La casa sudcoreana, insieme a HiDeep, sta sviluppando pannelli OLED capaci di rilevare l’input da penna senza bisogno di componenti dedicati. Una tecnologia avanzata che, purtroppo, non sarà pronta molto presto.

Il Galaxy Z Flip 7, invece, continuerà a usare l’acciaio inox e non subirà variazioni simili. Non avendo mai integrato la S Pen, non necessita di modifiche troppo complesse. Samsung preferisce dunque concentrare le innovazioni sul Fold e sul tri-fold, dispositivi pensati per chi cerca versatilità e un’esperienza premium.