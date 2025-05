Android 16, modalità standby come iOS su iPhone: ecco come funziona

Google starebbe sviluppando una nuova funzione per Android, simile alla Modalità Standby introdotta da Apple su iOS 17. Secondo alcune stringhe di codice individuate in Android 16 e un aggiornamento dei Google Play Services, la funzione permetterà agli smartphone Android di trasformarsi in veri e propri smart display, visualizzando informazioni utili e widget interattivi quando sono in carica.

Come funzionerà la modalità Standby su Android

La nuova modalità Standby sembra essere un’evoluzione della Hub Mode, già presente sul Pixel Tablet, adattata per funzionare sugli smartphone. L’obiettivo è trasformare il telefono in un pannello informativo attivo quando è inattivo ma in carica, visualizzando orologi, widget, cornici fotografiche e altre informazioni utili.

Le prime tracce della funzione sono state scoperte nel changelog di Google Play Services v25.18, dove si menziona la possibilità di usare Cast su dispositivi in modalità standby. Questo lascia intendere che i telefoni Android potranno agire come display intelligenti, riproducendo contenuti e visualizzando informazioni in tempo reale.

La ricarica wireless Qi2 al centro del progetto

Una delle tecnologie che potrebbe rendere possibile la modalità Standby su Android è il nuovo standard di ricarica wireless Qi2, basato su un sistema magnetico simile al MagSafe di Apple. Il Qi2 garantisce una maggiore stabilità ai dispositivi posizionati in orizzontale, condizione ideale per la visualizzazione dei widget a schermo intero.

Sebbene al momento ci sia solo uno smartphone Android compatibile con Qi2, Samsung ha confermato l’arrivo di nuovi modelli con supporto a questa tecnologia entro l’anno. Anche Google ha manifestato l’intenzione di estendere il supporto a Qi2 in tutto l’ecosistema Android, contribuendo allo sviluppo dello standard Qi v2.2, che promette velocità di ricarica superiori ai 15W.

Widget e nuove funzioni con Android 16 QPR1

La modalità Standby dovrebbe diventare ancora più versatile grazie ai widget nella schermata di blocco, attesi con Android 16 QPR1. Questa funzione permetterà agli utenti di personalizzare la visualizzazione delle informazioni, proprio come accade già su iOS 17.

È stata poi individuata anche un’altra stringa, la quale nasconde la dicitura “global_action_standby”: questa starebbe a significare l’opportunità di attivare la modalità stand-by in maniera diretta e dal menu di accensione del prodotto che si utilizza.