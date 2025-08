Samsung Galaxy Z Fold 7 sottoposto alle prove estreme di JerryRigEverything

Samsung ha presentato nelle scorse settimane i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. L’azienda coreana ha sottolineato dal primo momento che si tratta degli smartphone pieghevoli più resistenti mai creati dal brand.

Al fine di testare a fondo quanta verità ci sia in queste affermazioni da parte del produttore coreano, JerryRigEverything ha sottoposto il Galaxy Z Fold 7 al suo noto durability test. Lo YouTuber ha messo sotto stress il foldable per valutare la resistenza a diverse situazioni.

Nel filmato pubblicato su YouTube si può ammirare il foldable a libro di Samsung che viene maltrattato in vari modi per simulare anni di utilizzo in pochissimo tempo. JerryRigEverything ha messo a dura prova il display esterno, provandolo a rigare in tutti i modi ma il device ha retto in maniera simile a tutti i suoi competitor.

JerryRigEverything ha messo sotto stress il Galaxy Z Fold 7 dimostrando l’elevata resistenza strutturale del foldable di Samsung

Lo stesso non si può dire per quello interno che, per sua stessa natura, non può essere protetto da un vetro superficiale. La protezione offerta dalla pellicola plastica è minima e anche una pressione leggera può comportare un solco visibile. Si tratta di una problematica che Samsung e tutti i foldable presentano e, con le tecnologie attuali, non può essere aggirata.

Anche inondato di terra, lo smartphone resiste bene ma il display tende inevitabilmente a segnarsi maggiormente. Importante sottolineare che la polvere entra negli ingranaggi della cerniera, causando qualche scricchiolio ma senza causare rallentamenti nel movimento.

Infine, lo YuoTuber ha testato la resistenza strutturale del Galaxy Z Fold 7 provandolo ad aprire oltre il movimento consentito dalla cerniera. Nonostante il foldable sia stato sottoposto a forze di torsioni non previste dall’utilizzo quotidiano, ha resistito in maniera egregia.

A giudicare da queste prova, è possibile affermare che il nuovo foldable di Samsung può garantire anni di servizio senza cedimenti strutturali. Un’ottima notizia per tutti gli utenti interessati all’acquisto del nuovo Galaxy Z Fold 7.