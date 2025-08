Samsung Galaxy S25 in offerta speciale su Amazon: il prezzo è da URLO

Il Samsung Galaxy S25 torna protagonista con una promozione imperdibile su eBay. Grazie al codice sconto TECHAUG25, lo smartphone compatto di punta della casa sudcoreana scende a 555€ nella versione da 128GB e a 630€ per quella da 256GB. Chi desidera acquistarlo può anche scegliere il pagamento in tre rate senza interessi tramite PayPal o Klarna, rendendo l’offerta ancora più accessibile. Il prezzo di partenza superava rispettivamente 849 e 989€, quindi il risparmio è notevole.

Galaxy S25: prestazioni di livello e scheda tecnica completa

Tale iniziativa mira agli utenti che cercano un telefono potente ma di dimensioni ridotte, ideale per l’uso quotidiano senza rinunciare alla tecnologia di fascia alta. L’acquisto è semplice. Basta accedere all’inserzione dedicata e inserire il codice per applicare immediatamente lo sconto. Considerando che il Galaxy S25 è stato lanciato da pochi mesi, il calo di prezzo rappresenta un’occasione rara per chi vuole un top di gamma compatto al miglior prezzo possibile.

Oltre al prezzo competitivo, il GalaxyS25 convince per le sue caratteristiche tecniche. Il dispositivo monta un display LTPO AMOLED da 6,2”, con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, perfetto per contenuti fluidi e colori vividi. Al suo interno troviamo il processore Snapdragon 8 Elite. Una tecnologia capace di gestire senza difficoltà app, giochi e multitasking.

La memoria RAM è di 12GB, mentre lo spazio di archiviazione varia tra 128 e 256GB. La batteria da 4.000mAh supporta la ricarica wireless e promette di arrivare agevolmente a fine giornata. Sul retro vi è la fotocamera, con sensore principale da 50MP, pensata per scatti dettagliati in ogni condizione di luce. Non mancano la certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere, il supporto Dual SIM con eSIM e Android 15 aggiornabile fino a sette major update. Insomma, per chi desidera uno smartphone piccolo ma performante, il Galaxy S25 si conferma una scelta intelligente. Tra compattezza, prestazioni elevate e prezzo promozionale, diventa oggi uno dei migliori affari nel mondo Android.

Con la promozione disponibile su Amazon, a questo link, potete davvero pensare di risparmiare, infatti la spesa scende a soli 589 euro. Correte subito ad acquistarlo!