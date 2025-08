Z Flip

Un bug nella One UI 7, l’interfaccia Samsung basata su Android 15, sta interessando diversi utenti della serie Galaxy Z Flip7, causando la comparsa di una linea nera sul display interno. Il problema è legato all’uso della funzione Smart View in una specifica modalità e, secondo l’azienda, si tratta di un errore software temporaneo, già in fase di risoluzione.

Problema visuale in Smart View a schermo intero

Il malfunzionamento si verifica quando lo schermo viene duplicato su un altro dispositivo usando Smart View con l’impostazione “Schermo intero sul dispositivo connesso”. In questo caso, sul pannello interno del Galaxy Z Flip7 compare una linea nera orizzontale, che può rimanere visibile per alcuni secondi o scomparire da sola dopo breve tempo. Il bug è stato segnalato da diversi utenti e non è limitato a un singolo modello, ma sembra riguardare più generazioni della linea Galaxy Z Flip.

Secondo quanto confermato da Samsung, il bug non è legato all’hardware del dispositivo. Non si tratta quindi di un guasto del display pieghevole o di un difetto fisico, ma di un semplice errore nel codice della nuova interfaccia. Il team di sviluppo è già al lavoro per correggerlo e ha promesso un aggiornamento correttivo a breve, anche se non è stata ancora fornita una data precisa per il rilascio del fix.

L’azienda ha assicurato che la correzione sarà integrata in un futuro aggiornamento software, previsto nelle prossime settimane. La patch dovrebbe risolvere definitivamente il comportamento anomalo dello schermo durante l’utilizzo di Smart View. Nel frattempo, gli utenti che riscontrano il problema possono evitare il bug cambiando manualmente l’impostazione in “Schermo intero in modalità telefono”, opzione che non presenta lo stesso difetto visivo.

Nonostante la natura vistosa del bug, il comportamento non influisce in alcun modo sulle prestazioni del dispositivo, sull’integrità del display o sull’uso delle altre funzioni di One UI 7. Gli utenti possono continuare a utilizzare normalmente il proprio Galaxy Z Flip7, con la sola eccezione della modalità specifica che attiva la visualizzazione errata. L’anomalia sembra limitata esclusivamente a Smart View in modalità estesa, e non è stata riscontrata in altre situazioni d’uso quotidiano.

Galaxy Z Flip al centro del supporto software

Il bug rappresenta una delle poche criticità emerse con l’introduzione di One UI 7, versione che ha portato numerose funzionalità inedite, soprattutto per la gamma di dispositivi pieghevoli. Il supporto software resta uno dei punti di forza della strategia Samsung, che continua a garantire aggiornamenti frequenti anche per i modelli non più recenti. L’azienda ha ribadito l’impegno a correggere rapidamente eventuali anomalie, soprattutto quando si tratta di feature avanzate come Smart View, molto utilizzate in ambito multischermo.