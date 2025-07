Galaxy Z Fold7

Con il debutto del Galaxy Z Fold 7, Samsung introduce una revisione dell’interfaccia dell’app Fotocamera, pensata specificamente per gli smartphone pieghevoli. L’aggiornamento arriva con One UI 8.0, versione software che sarà rilasciata nei prossimi mesi anche per i modelli precedenti della linea Galaxy Z Fold.

Capture View ridisegnata per essere più comoda

La Capture View è una delle funzioni esclusive pensate per sfruttare il display interno dei dispositivi pieghevoli. Permette di visualizzare l’anteprima degli scatti su metà dello schermo, mantenendo sull’altra metà l’interfaccia di scatto. Con One UI 8.0, questa modalità viene profondamente rinnovata per offrire una maggiore ergonomia e rapidità nei comandi.

La modifica più visibile riguarda la posizione dell’ultima foto scattata. Mentre prima compariva nella parte alta dello schermo, ora viene visualizzata al centro, facilitando l’interazione con il pollice in modalità a due mani. Questo semplice spostamento rende l’uso più fluido e riduce il numero di gesti richiesti.

Un’altra novità importante riguarda i pulsanti di azione rapida. Nella versione precedente era necessario tappare sull’anteprima per far comparire le opzioni “Elimina”, “Mi piace/Non mi piace” e “Condividi”. Con One UI 8.0, questi comandi sono ora sempre visibili nella parte inferiore della miniatura, consentendo all’utente di risparmiare un passaggio e rendendo l’esperienza complessiva più reattiva. L’interfaccia si adatta in tempo reale allo spazio disponibile e mantiene la leggibilità anche nei contesti di scatto più complessi, come in modalità Pro o durante la registrazione di video.

Carosello 3D per le immagini recenti

Samsung ha lavorato anche sulla galleria integrata nella modalità Capture View. Prima era visibile una semplice barra orizzontale con le anteprime in miniatura degli scatti più recenti. Ora le immagini vengono disposte in un carosello tridimensionale, con un effetto prospettico che mette in evidenza lo scatto selezionato al centro e sfuma quelli adiacenti in secondo piano.

Questa scelta mira a rendere più intuitiva e ordinata la consultazione dei contenuti salvati, e si allinea al design generale di One UI 8.0, che spinge verso un’interfaccia più immersiva e dinamica anche per le operazioni di visualizzazione.

La nuova interfaccia dell’app Fotocamera non resterà un’esclusiva del Galaxy Z Fold 7. Samsung ha confermato che le stesse migliorie della Capture View arriveranno anche su Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Fold 6. Il rilascio avverrà nel corso del rollout di One UI 8.0, atteso nei prossimi mesi.

In questo modo, l’azienda sudcoreana continua a sostenere un ecosistema software coerente tra dispositivi pieghevoli di diverse generazioni, evitando di relegare le innovazioni ai soli modelli più recenti.