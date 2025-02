Samsung è costantemente a lavoro per introdurre sul mercato novità interessanti. A tal proposito, dopo l’arrivo dei nuovi Galaxy S25, la curiosità degli appassionati si è spostata. Ora, in molti si chiedono come saranno, i prossimi pieghevoli del marchio. Le aspettative sono alte, ma secondo le prime indiscrezioni, il Galaxy Z Fold 7 potrebbe non essere la rivoluzione che molti sperano. I rumor suggeriscono che Samsung stia preparando una versione globalizzata di Galaxy Z Fold SE. Si tratterebbe di un dispositivo che probabilmente non introdurrà cambiamenti drastici nel design o nelle funzionalità. Ma offrirà miglioramenti sostanziali rispetto al modello precedente.

Samsung: dettagli sul prossimo Galaxy SE

In particolare, si prevede che il modello Z Fold 7 presenterà schermi più grandi. Il display esterno, che attualmente misura 6,3 pollici, crescerà a 6,5 pollici. Mentre quello interno, da 7,6 pollici, raggiungerà gli 8 pollici. Tale aumento delle dimensioni dei display è pensato per migliorare l’esperienza visiva. Inoltre, ci si aspetta anche una riduzione dello spessore e del peso. Il Galaxy Z Fold 7 potrebbe, infatti, scendere da 5,6 mm di spessore a soli 4,9 mm. Riducendone il peso da 239 a 236 grammi. In tal modo, il dispositivo diventa più comodo da maneggiare senza compromettere la qualità costruttiva.

Per il nuovo smartphone, Samsung ha in mente di aggiornare la fotocamera principale. Ciò passando a una configurazione da 200 MP. La fotocamera principale sarà migliorata anche grazie a nuove tecnologie, per garantire prestazioni più elevate in condizioni di scarsa illuminazione e una migliore resa cromatica.

Inoltre, gli speaker potrebbero essere aggiornati per offrire una qualità audio più ricca e coinvolgente. Le novità non finiscono qui. Si parla infatti di una camera di vapore più estesa, che dovrebbe garantire una migliore dissipazione del calore. Un aspetto fondamentale per un dispositivo con un hardware sempre più potente. Il dispositivo di Samsung sostituirà la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 con la versione dedicata “8 Elite for Galaxy”. Una variante potenziata pensata per offrire il massimo in termini di velocità e efficienza. Con particolare attenzione al miglioramento delle performance grafiche e della durata della batteria.