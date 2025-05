Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite 2 arriva in anticipo a settembre 2025

Qualcomm ha deciso di accelerare i tempi. Il prossimo evento Snapdragon Summit arriverà il 23 settembre ed andrà avanti fino al 25 con un anticipo di circa un mese rispetto agli altri anni. L’evento si terrà come sempre alle Hawaii, a Maui, dove l’azienda presenterà il suo nuovo chip top di gamma, lo Snapdragon 8 Elite 2, il quale dovrebbe dominare nel mondo dei flagship.

Snapdragon 8 Elite 2, ecco le caratteristiche tecniche del chip

Il nuovo processore che Qualcomm ha in serbo per il pubblico, offrirà caratteristiche eccezionali come sempre e sarà prodotto su nodo TSMC a 3nm. La configurazione delle CPU sarà a 2+6 core fondata sui core Nuvia, una tecnologia di proprietà di Qualcomm. La frequenza massima della CPU dovrebbe raggiungere i 5 GHz, mentre la GPU sarà una Adreno 840.

Non manca una NPU con capacità teorica di 100 TOPs, pensata per garantire prestazioni AI di alto livello. In termini di efficienza, Qualcomm promette un incremento del +40% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Xiaomi 16 sarà il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite 2

La scelta di anticipare il lancio del nuovo processore non è casuale. Secondo quanto emerso, il Xiaomi 16 sarà il primo smartphone a utilizzare Snapdragon 8 Elite 2, rafforzando la collaborazione tra Qualcomm e Xiaomi. Questa partnership continua la tradizione dei modelli Xiaomi 15 e 15 Pro, che lo scorso anno furono i primi a montare lo Snapdragon 8 Elite.

Anche altri marchi sono già pronti ad adottare il nuovo chip. Tra questi, spicca il nome di OnePlus 15, che dovrebbe essere uno dei primi a seguire Xiaomi.

Produzione e possibili collaborazioni

Qualcomm ha scelto TSMC come fornitore principale, ma non è escluso che anche Samsung possa essere coinvolta, utilizzando il proprio nodo a 2nm per una variante del chip. Al momento, tuttavia, questa resta solo un’ipotesi.

Con Snapdragon 8 Elite 2, Qualcomm punta a mantenere la leadership nel settore dei processori per smartphone, offrendo prestazioni superiori e una gestione avanzata dell’intelligenza artificiale. Un debutto anticipato che potrebbe dare ai partner un vantaggio competitivo sui rivali.