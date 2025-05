Snapdragon 8 Elite 2 e Dimensity 9500: oltre i 4 milioni di punti

Due dei prodotti più attesi per quanto riguarda il panorama della telefonia in generale dei dispositivi mobile sono ovviamente i due processori top di gamma di prossima generazione che arriveranno molto presto da Qualcomm e MediaTek, parliamo dello Snapdragon 8 Elite 2 di Qualcomm e dal Dimensity 9500 di MediaTek.

Abbatteranno i 4 milioni di punti

Proprio questi due prodotti sono i protagonisti dell’indiscrezione di cui vi parliamo oggi, a riportarle e il noto Insider molto conosciuto Digital Chat station, quest’ultimo ha affermato che i due prodotti in questione saranno in grado per la prima volta di superare i 4 milioni di punti sui software di benchmark nello specifico sul benchmark AnTuTu, un traguardo dal valore storico, dal momento che la generazione precedente arrivava appena intorno ai 3 milioni di punti, ciò ovviamente porterà ad innovazioni dal punto di vista delle prestazioni, mai viste prima che faranno ovviamente felici tutti gli appassionati del settore o coloro che semplicemente vogliono dotarsi dei migliori prodotti disponibili sul mercato.

Come se non bastasse questi valori sono previsti solo ed unicamente in base all’hardware ormai definito da tempo dei due processori, è lecito pensare che con il giusto lavoro da un punto di vista software e con le dovute ottimizzazioni i due processori possano fornire prestazioni ancora migliori e più elevate, garantendo dunque un livello di potenza mai visto prima.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo ufficiale dei due processori, non dovrebbero mancare ormai molti mesi considerato soprattutto che in tutta probabilità la controparte di welcome esordirà con la prossima serie top di gamma di Xiaomi, le due aziende sono infatti legate da una partnership che consente alla società orientale di avere in anteprima i processori e di Poterli introdurre all’interno della propria linea di smartphone che esce sempre verso la fine dell’anno, per l’Occidente invece ci vorrà un po’ di tempo in più, ma ovviamente i processori non tarderanno ad arrivare.