Skoda Fabia: raggiunte le 5 milioni di auto prodotte

Dal 1999, anno del debutto, la Skoda Fabia ha costruito un legame speciale con milioni di automobilisti. Skoda ha ora annunciato con orgoglio la quinta milionesima unità prodotta. Un traguardo che non nasce per caso. Nel 2024, il modello è stato il terzo più venduto del marchio, con 117.100 unità consegnate a livello globale. Ogni versione ha migliorato pian piano il modello negli anni. Quattro capitoli sono stati prodotti, ma con un’unica missione e cioè quella di offrire una compatta versatile, concreta, longeva. Skoda ha deciso di prolungarne la vita oltre il 2030, puntando ancora su motori endotermici, scelta controcorrente in un mercato sempre più elettrico.

La Skoda Fabia oggi: stile, concretezza e celebrazione

La prima Skoda Fabia debuttò in veste berlina cinque porte, con un design funzionale e misure compatte: 3.960 mm di lunghezza. In breve tempo arrivarono Wagon e la versione tre volumi. Nel 2003 fu introdotta la Fabia RS, spinta da un 1.9 TDI da 131 CV. Poi, nel 2007, la seconda generazione, cresciuta in altezza e lunghezza, senza rinunciare alla sobrietà. RS e Monte Carlo portarono un’anima sportiva, mentre la variante Scout strizzava l’occhio all’off-road. La terza serie Skoda, lanciata nel 2014, aggiunse sicurezza avanzata e uno stile più affilato. A bordo arrivarono Front Assist, rilevamento della stanchezza e cruise control adattivo. Nel 2018, il restyling portò anche fari Full LED e il monitoraggio dell’angolo cieco. Tutto aveva un senso, ogni dettaglio una funzione.

L’attuale generazione della Skoda Fabia, in commercio dal 2021, è costruita sulla piattaforma MQB-A0. In Italia, è disponibile solo a benzina, con potenze che vanno da 80 a 150 CV. Nessun ibrido, nessuna versione elettrica. Solo meccanica affidabile e lineare. E il design? Più dinamico, moderno, con interni curati nei minimi particolari. Nel 2025, anno del 130º anniversario di Skoda, è stata lanciata la serie speciale Fabia 130 Edition, pensata appositamente per il mercato italiano. Un omaggio che unisce estetica e contenuti, a dimostrazione che certe storie non finiscono mai.