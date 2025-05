Apple, possibile aumento dei prezzi dei nuovi iPhone 17

In questi giorni Apple sta prendendo in considerazione l’ idea di dover aumentare i prezzi dei futuri iPhone 17 a causa di alcune questioni interne da gestire. Infatti sembra che al centro di questa decisione ci sia la questione legata ai dazi e la possibilità di inserirli anche su questi prodotti. Questo però non gioca a favore di Apple che voleva rilasciare un dispositivo in grado di risollevare le vendite per la società. Per cui è necessario trovare un accordo in modo da non danneggiare troppo l’ economia delle aziende interessate nei diversi settori.

Apple da questo punto di vista sta cercando di trovare degli accordi in modo da non far gravare troppo il peso dei dazi sui suoi prodotti. Proprio per questo sono in corso una serie di trattative che mirano a riorganizzare il programma di rilascio dei dispositivi e il loro prezzi di vendita. Quindi la società sarà costretta a rivedere i suoi piani a causa di questo blocco che potrebbe fermare la vendita dei prodotti. Infatti con i nuovi iPhone 17 ci saranno delle importanti introduzioni soprattutto sui vari modelli proposti in alternativa a quello principale. Uno di questi sarà l’ iPhone 17 Slim che sarà caratterizzato da un design sottile e innovativo per le sue dimensioni.

Apple, problema suoi nuovi modelli

Siccome i dazi imposti da Trump sono per certi versi imprevedibili, sarebbe molto complicato fare delle stime su cosa succederà ai prezzi dei nuovi modelli di Apple. Proprio per questo la società vorrebbe trovare una soluzione che non faccia troppo intendere che l’ aumento dei prezzi è legato ai dazi statunitensi. Infatti sta lavorando in queste ore per cercare di aggirare questa faccenda in modo da non innescare delle ritorsioni politiche. Infatti era successo con Amazon che una frase pubblicata sul giornale avesse attirato attenzione da parte della Casa Bianca dichiarandolo come un atto ostile. Proprio per non suscitare troppe preoccupazioni al governo, sarà necessario trovare altri metodi per aggirare i dazi.

Quindi non sappiamo come reagirà Apple su questa faccenda, ma probabilmente si sta già lavorando per trovare una soluzione a questo grande problema.