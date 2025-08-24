Xiaomi Redmi 15R, ufficiale re-branded di Redmi 15

In queste ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del nuovo Xiaomi Redmi 15R. Quest’ultimo, in realtà, sembra essere una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda che è stato annunciato poco tempo fa per il mercato indiano, ovvero il nuovo Xiaomi Redmi 15 5G. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Xiaomi Redmi 15R, ufficiale in Cina la versione re-branded di Xiaomi Redmi 15 5G

Si è da poco aggiunto al catalogo di smartphone di Xiaomi un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Redmi 15R. Quest’ultimo è in sostanza una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda, ovvero il nuovo Xiaomi Redmi 15 5G, il quale è stato annunciato sul mercato indiano poco tempo fa.

Trattandosi di una versione re-branded, entrambi condividono le stesse caratteristiche tecniche. Tra queste, troviamo un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.9 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Dal punto di vista prestazionale a bordo troviamo uno dei soc di Qualcomm di fascia media. Si tratta del soc Snapdragon 6s Gen 3, il quale è accompagnato da tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è poi l’autonomia. A bordo è infatti presente una batteria con una capienza esagerata pari a ben 7000 mah. Gli utenti potranno utilizzare il supporto alla ricarica da 33W per ricaricare in tempi rapidi la batteria. All’occorrenza, è presente anche il supporto alla ricarica inversa da 18W per caricare altri dispositivi. È inoltre presente la certificazione di resistenza IP64.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Redmi 15R sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo iniziale di circa 180 euro al cambio attuale.