1Mobile pripone Speed 5G 200 Limited Edition, la promozione che sfida la concorrenza

Con una mossa decisa, 1Mobile entra nel vivo del mercato della telefonia mobile con una promozione pensata per attrarre nuovi clienti. Si chiama Speed 5G 200 Limited Edition ed è disponibile fino al 31 maggio 2025. L’offerta propone 200GB di navigazione in rete 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS, con un costo di 5€ per il primo mese e 7,99€ a partire dal secondo. Nessun costo di attivazione per chi richiede la portabilità da qualsiasi operatore, mentre chi acquista una nuova SIM pagherà solo 5 euro.

1Mobile: condizioni precise, gestione semplice e servizi trasparenti, la nuova frontiera della telefonia mobile

L’attivazione può avvenire direttamente online oppure nei negozi autorizzati, consultabili nella sezione dedicata del sito ufficiale di 1Mobile. Il traffico dati incluso è valido non solo in Italia, ma anche in tutti i Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle normative sul roaming. La rete 5G è accessibile solo a chi possiede un dispositivo compatibile e rispetta tutti i requisiti tecnici previsti. In caso contrario, la navigazione resta comunque disponibile, ma in 4G.

Ogni mese, l’offerta si rinnova automaticamente. I Giga non utilizzati non si accumulano e vengono azzerati a fine periodo. Se il traffico incluso viene superato, la connessione viene bloccata, l’utente potrà riattivarla tramite l’opzione “Restart” o acquistando pacchetti aggiuntivi. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’opzione resta attiva ma inutilizzabile fino a nuova ricarica. Dopo due rinnovi mancati consecutivi, l’offerta viene sospesa.

È possibile gestire tutte le funzioni della promo, come attivazione, disattivazione o controllo dei consumi, direttamente tramite l’app 1Mobile o l’area personale sul sito. In caso di portabilità in uscita nei primi sei mesi, eventuali bonus già fruiti verranno trattenuti dal credito residuo. Alcuni dispositivi, come quelli con sistema operativo BlackBerry OS o alcuni modelli Brondi e Wiko, potrebbero non essere compatibili con i servizi dati. 1Mobile non è responsabile di eventuali malfunzionamenti su tali dispositivi.