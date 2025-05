1Mobile costa solo 6,99€ al mese: ci sono 150GB in 5G

1Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone, propone una nuova offerta chiamata Speed 5G 150 Limited Edition, pensata per chi cerca tanti giga a un prezzo competitivo. Questa promozione include 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS al mese, il tutto a un costo speciale: 5€ per il primo mese. Dal secondo mese in poi, il prezzo diventa 6,99€ al mese, garantito per sempre.

Attivazione facile e senza costi extra

L’offerta è disponibile per chi decide di portare il proprio numero in 1Mobile, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza. Questo significa che possono aderire utenti provenienti da qualsiasi compagnia. Per chi sceglie di fare la portabilità, la SIM è gratuita, mentre chi preferisce attivare un nuovo numero pagherà 5€ per la SIM.

L’attivazione è rapida e si può completare in pochi minuti utilizzando SPID, una modalità che garantisce sicurezza e semplicità. Non sono previsti costi di attivazione, una caratteristica che rende questa offerta ancora più interessante per chi vuole cambiare operatore senza spendere troppo.

Una copertura 5G affidabile su rete Vodafone

Uno dei punti di forza di Speed 5G 150 Limited Edition è la possibilità di navigare in 5G, sfruttando l’infrastruttura Vodafone, una delle reti più solide e capillari in Italia. Con 150 GB al mese, gli utenti possono utilizzare app, guardare video in streaming, giocare online e navigare senza preoccupazioni.

Chi può scegliere questa promozione

L’offerta è aperta a tutti, ma è pensata in particolare per chi vuole mantenere il proprio numero, scegliendo un piano ricco di dati e comunicazioni senza limiti. La tariffa è fissa, senza sorprese o aumenti improvvisi.

1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition è una scelta perfetta per chi desidera tanti giga, velocità 5G e un prezzo chiaro, il tutto con una gestione semplice e senza complicazioni. Una soluzione concreta per chi vuole cambiare operatore, ma cerca qualità e convenienza.