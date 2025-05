One UI 8: Samsung punta sull’autonomia per riconquistare gli utenti

Samsung ha ascoltato le critiche. Dopo mesi di segnalazioni legate alla scarsa autonomia con One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia, OneUI 8, si prepara a ribaltare le aspettative. Gli utenti Galaxy, in particolare i possessori dei modelli S25, avevano lamentato un calo evidente della durata della batteria. Ora, i primi test condotti sulla nuova interfaccia promettono invece di risolvere il problema.

Now Brief e fotocamera Log: One UI 8 spinge anche su AI e creatività

Secondo le informazioni fornite dall’informatore Tarun Vats, One UI 8, basata su Android 16, starebbe già mostrando risultati importanti nella gestione energetica. In un beta test lo smartphone è riuscito a raggiungere 8 ore di schermo acceso, con ancora il 13% di carica residua. E tutto ciò con impostazioni elevate, ovvero risoluzione QHD attiva e connessione tramite Wi-Fi. Il consumo si attesterebbe su un’efficienza di circa il 10% ogni ora, un dato mai visto nei firmware precedenti.

Questi risultati sono stati ottenuti senza modifiche hardware, con la stessa batteria da 5.000mAh. Ciò lascia quindi intendere che i miglioramenti siano frutto di sviluppi software profondi. Dispositivi come il Galaxy S25 Edge, con batteria ridotta a causa del design sottile, potrebbero trarre un grande beneficio da questi progressi. Ma, trattandosi di una versione beta, resta il dubbio su quanto di queste prestazioni verrà mantenuto nel modello definitivo.

L’aggiornamento però non si limiterà a ottimizzare la batteria. One UI 8 introdurrà infatti anche miglioramenti per due funzioni chiave, la registrazione video in profilo Log e l’assistente intelligente Now Brief. Con la nuova interfaccia infatti, sarà possibile usare il formato Log anche sulla fotocamera frontale. Questo profilo video finora era stato limitato alla fotocamera posteriore. Una novità importante per vlogger e creatori di contenuti che vogliono mantenere la qualità anche nelle riprese frontali.

In contemporanea, l’assistente Now Brief verrà potenziato con la possibilità di leggere ad alta voce i suoi riepiloghi quotidiani. Basta toccare l’icona del text-to-speech e le informazioni su traffico, salute, meteo e calendario verranno narrate all’utente. È una funzione pensata per ridurre le distrazioni visive. Alcune di queste novità potrebbero arrivare prima del rilascio ufficiale di One UI 8, tramite aggiornamenti separati. Il Galaxy S25 Edge, ad esempio, sembrerebbe già compatibile con la registrazione Log su tutte le fotocamere, pur montando ancora OneUI 7.