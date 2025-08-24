1Mobile regala 150GB al mese con il 5G: la promo dell’anno è disponibile

Il gestore virtuale 1Mobile, che opera su rete Vodafone, amplia la propria gamma di tariffe con una nuova proposta pensata per chi vuole coniugare un ampio pacchetto dati e un prezzo accessibile. La Speed 5G 150 Limited Edition è un’offerta che guarda soprattutto a chi desidera sfruttare la velocità del 5G senza rinunciare alla convenienza, con condizioni chiare e senza costi nascosti.

Cosa include Speed 5G 150 Limited Edition

Il pacchetto prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 150 giga al mese con connettività in 5G. Un bundle equilibrato che permette di gestire senza problemi streaming, social, videochiamate e tutte le attività quotidiane su smartphone.

Il prezzo è tra i più interessanti del momento: 5€ per il primo mese grazie alla promozione di lancio e, dal secondo mese in poi, un costo fisso di 6,99€ al mese per sempre. Una formula che rende l’offerta competitiva rispetto ad altre soluzioni presenti nel panorama dei virtuali.

Condizioni di attivazione e costi iniziali: 1Mobile ha pensato a tutto

La Speed 5G 150 Limited Edition è riservata a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza. In questo caso la SIM viene fornita gratuitamente, mentre chi decide di attivare un nuovo numero deve sostenere un costo di 5€ per la scheda.

La procedura di attivazione è completamente digitale e può essere completata solo tramite SPID, scelta che semplifica l’identificazione e rende il processo rapido e sicuro. Non sono previsti costi di attivazione aggiuntivi, elemento che abbassa ulteriormente la spesa iniziale.

Con Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile si posiziona tra i gestori virtuali più competitivi, offrendo un pacchetto con tanti giga in 5G, minuti illimitati e un prezzo che unisce convenienza e stabilità nel tempo. Si tratta delle caratteristiche che gli utenti cercano in ogni promo che sottoscrivono. 1Mobile mette tutto ciò a disposizione, basta andare sul sito ufficiale.