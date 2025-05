1Mobile cambia strategia: stop alla navigazione extra soglia

Dal marzo 2025, 1Mobile, operatore virtuale attivo su rete Vodafone, ha avviato un’importante novità nella gestione del traffico internet per i suoi clienti. Si tratta di una modifica che mira a tutelare il consumatore e a garantire trasparenza nella spesa. Ora infatti al termine dei Giga inclusi nella propria offerta, la navigazione sarà bloccata in automatico. Nessun costo extra, nessun addebito fuori soglia.

1Mobile: maggiore attenzione alla sicurezza

Questa decisione è stata annunciata ufficialmente sul sito dell’operatore il 7 marzo ed è stata accompagnata da una campagna di messaggi SMS, indirizzati agli utenti, con un link esplicativo. L’obiettivo del gestore è quindi chiaro. L’azienda intende evitare sorprese in fattura e consentire a ciascun cliente di gestire al meglio i propri consumi.

Il sistema funziona così: al termine del bundle dati attivo, la connessione si interrompe. L’utente viene avvisato tramite SMS e ha due possibilità per riprendere la navigazione. La prima consiste nell’acquisto di un pacchetto aggiuntivo. Si può scegliere tra EXTRA 1GB a 3€ o EXTRA5GB a 5€. La seconda opzione prevede l’anticipo del rinnovo della propria offerta, tramite l’app ufficiale, l’Area Riservata sul sito o con la stringa 119#.

Per entrambe le modalità è necessario avere credito residuo sufficiente. Va poi ricordato che per le offerte non più disponibili a livello commerciale, l’anticipo del rinnovo comporta un costo di 15€, oltre al canone mensile. Anche chi non ha alcuna offerta attiva potrà navigare, ma solo dopo aver attivato una delle promozioni disponibili. Tra queste vi è l’Opzione Internet Veloce, che consente l’uso di 1GB al mese a 3€. L’attivazione e la disattivazione si effettuano con semplici codici USSD (50501# per l’attivazione, 50511# per disattivare), ma l’opzione è valida solo in Italia e non prevede il recupero dei MB non usati nel mese.

Tale novità rappresenta una svolta nel controllo dei consumi da parte dell’utente, una risposta concreta a una delle criticità più frequenti nella telefonia mobile, i costi nascosti. Insomma, con questo meccanismo, 1Mobile punta a fidelizzare i propri clienti offrendo maggiore trasparenza e serenità nella gestione dei dati mobili.