Android 16 rinnova il menù segreto per gli utenti: ecco ora cosa si può fare

Google ha deciso di rinnovare profondamente uno dei menù più tecnici del sistema Android, da sempre accessibile con il codice ##4636##, noto solo agli utenti più esperti. Questo storico “menù segreto”, presente da anni su moltissimi smartphone Android, è stato rivisitato e reso più intuitivo, e le prime tracce sono già visibili in Android 16, inclusa la QPR1 Beta 3.

Un’interfaccia moderna, divisa in schede: così cambia il menu segreto Android

Il cambiamento riguarda in particolare la pagina “Informazioni telefono”, che in passato mostrava un elenco unico, molto fitto, di dati tecnici legati alla rete. Ora, invece, Google ha deciso di organizzare le informazioni in quattro schede distinte:

Dettagli dispositivo ;

Dati e rete ;

IMS (IP Multimedia Subsystem) ;

Satellite.

Le prime tre schede ripropongono le voci già presenti nella vecchia schermata, ma con un layout più ordinato e leggibile. Il vero cambiamento riguarda la scheda Satellite, una sezione completamente inedita pensata per i dispositivi compatibili con connessioni satellitari, sempre più diffuse.

Satellite: il futuro della connettività è già nei menù

La presenza della nuova sezione dedicata ai satelliti suggerisce che Google voglia preparare Android all’adozione crescente di connessioni non terrestri, pensate per le emergenze o per garantire comunicazioni in zone prive di copertura. Anche se al momento non tutte le funzioni sembrano attive, è possibile che questa parte del menù venga sfruttata in futuro per diagnosi e gestione dei servizi satellitari.

Compatibilità e accesso del menu segreto Android

Importante precisare che questa nuova versione del menù non è limitata alla build Canary: secondo quanto riportato da Mishaal Rahman e confermato anche su altri dispositivi, la novità è disponibile anche su Android 16 QPR1 Beta 3, per esempio sui Pixel 9 Pro. Per accedere, resta necessario utilizzare un dialer compatibile: non tutti quelli di terze parti consentono l’uso dei codici USSD avanzati. Siamo qui di fronte ad un cambiamento epocale.