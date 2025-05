SUV KGM Torres EVX conquista l’Italia: design, potenza, autonomia

Il debutto del SUV KGM Torres EVX in Italia accende subito l’attenzione. Le sue forme squadrate ricordano i fuoristrada più iconici, con dettagli moderni che spiccano al primo sguardo. I fari sdoppiati con luci diurne a LED sottili creano una firma luminosa inconfondibile. La carrozzeria è disponibile in sei colorazioni: Space Black, Brand White, Platinum Grey, Iron Silver, Dandy Blue e Forest Green.

Gli interni del SUV hanno uno stile che sta prendendo piede in tutto il settore auto: essenziale e raffinato. Tasti fisici ridotti al minimo, tutto è sotto controllo attraverso un doppio display da 12,3 pollici, perfettamente integrato nella plancia. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è immediata. Sedili anteriori e posteriori in pelle riscaldati e ventilati, regolabili elettricamente a 8 vie, garantiscono comfort in ogni stagione. Presenti anche supporto lombare, ricarica wireless, prese USB-C anteriori e posteriori e un impianto audio da sei altoparlanti. Il bagagliaio del SUV parte da 839 litri, ma con i sedili abbattuti si arriva a ben 1.662 litri.

Prezzo e garanzia da record per il SUV green

La meccanica del SUV KGM Torres EVX poggia su basi robuste. Il motore elettrico da 152,2 kW (pari a 207 CV) e 339 Nm di coppia spinge con decisione. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi non lascia spazio a esitazioni. La batteria BYD da 73,4 kWh, con tecnologia LFP, consente di percorrere 462 km nel ciclo WLTP. In ricarica, la versatilità è completa: 11 kW in AC, 145 kW in DC. La pompa di calore ottimizza l’efficienza in inverno. Non manca la trazione sulle situazioni difficili: guado fino a 300 mm, capacità di traino di 1,5 tonnellate, telaio con 81% di acciaio ad alta resistenza e materiali firmati POSCO. La sicurezza del SUV è garantita dalla presenza di un pacchetto ADAS completo, con assistenza alla guida di Livello 2.

Il listino italiano del SUV parte da 42.600 euro, con diversi allestimenti in arrivo. La garanzia sulla vettura è di 7 anni o 150.000 km, ma quella sulla batteria sorprende: 10 anni o 1.000.000 km. Un dato raro, che lascia intuire l’affidabilità del progetto. I tagliandi sono consigliati ogni 10.000 km o un anno. Il SUV è ora disponibile grazie all’importazione ufficiale curata da ATFLOW, nuovo riferimento per i modelli KGM in Italia.