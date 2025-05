1Mobile: mai più senza dati con questa super offerta

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un’offerta ricchissima di opzioni inclusa nel prezzo è a dir poco indispensabile, Nello specifico, parliamo di giga, minuti ed SMS che non devono mai mancare e soprattutto devono essere in grande quantità per consentire all’utente di usufruire di un’esperienza d’uso decisamente soddisfacente e priva di problematiche, non a caso tutti i provider italiani si stanno impegnando per garantire un catalogo di offerte ricche in questi termini sia per soddisfare le esigenze dei clienti, sia ovviamente per rivendicare la fetta più grossa del mercato che sicuramente risulta essere uno dei più competitivi attualmente presenti all’interno della nostra penisola.

Tra i provider che certamente sentiamo di consigliarvi un nome che potrebbe fare al caso vostro e quello di 1 Mobile, l’operatore vestito di rosso da diversi anni infatti rappresenta una vera e propria garanzia in termini di caratteristiche che vengono incluse all’interno delle sue promozioni, garantendo a tutta la community un’esperienza d’uso ricca e soprattutto prezzi accessibili, non a caso recentemente sul suo sito ufficiale è apparsa una nuova offerta che ribadisce il concetto e rilancia, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una super promo

La promozione in questione garantisce a chi decide di attivarla l’accesso a 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il punto di forza però risiede in due elementi, il prezzo che per il primo mese sarà di cinque euro e a partire dal secondo sarà di 7,99 € per sempre e l’accesso all’offerta, questa promozione infatti è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale e il provider coinvolto si impegna a garantire una portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza, si tratta di una caratteristica certamente importante dal momento che sono davvero pochi i gestori che garantiscono la portabilità senza vincoli, se dunque siete interessati a cambiare gestore mantenendo il vostro numero quest’offerta potrebbe fare al caso vostro.