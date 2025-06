La rivoluzione di 1Mobile: Flash 5G 260, l’offerta che sfida i big

Dopo aver festeggiato i 18 anni di attività nel settore mobile, 1Mobile rinnova la sua presenza con un’offerta che punta a conquistare clienti attraverso una combinazione di convenienza e tecnologia avanzata. Si tratta della Flash 5G 260. Essa include minuti illimitati, 60 SMS e 260GB di navigazione su rete 5G. Il prezzo particolarmente competitivo è di 4,99€ per il primo mese e, a partire dal secondo di 8,99€.

Navigazione in 5G, roaming UE e premi fedeltà: tutti i vantaggi della nuova promo 1Mobile

La proposta è rivolta sia ai nuovi clienti sia a chi già possiede una SIM 1Mobile. Per chi proviene da altri operatori e attiva l’offerta tramite portabilità, non sono previsti costi di attivazione. Chi invece sceglie un nuovo numero dovrà versare un contributo di 10€. Le modalità di acquisto includono SIM fisica (5€ con spedizione) o eSIM (0,99 centesimi), disponibile anche online. Entro il primo rinnovo, la portabilità deve essere completata per evitare la perdita degli sconti applicati all’attivazione.

Il vero punto di forza della Flash 5G 260 è la rete. L’operatore virtuale si appoggia su Vodafone, con velocità in 5G che può raggiungere i 2Gbps in download e 200Mbps in upload. I clienti hanno accesso anche alla rete 4G con limiti inferiori rispetto a quelli del gestore principale, ma comunque adeguati alla maggior parte degli utilizzi quotidiani. Per navigare in 5G è necessario disporre di uno smartphone compatibile e una SIM almeno da 128K.

L’offerta include condizioni trasparenti anche in roaming nei Paesi UE. Minuti e SMS sono utilizzabili come in Italia, mentre per il traffico dati viene applicata una soglia mensile. Nel caso di Flash 5G 260 si tratta di 11,33GB. È attiva anche l’iniziativa “Porta un Amico”, valida fino al 30 giugno 2025. Invitando conoscenti a passare a 1Mobile, si ottiene una ricarica omaggio fino a tre volte. Infine, dal febbraio 2025 è disponibile il servizio di ricarica automatica, utile per evitare interruzioni in caso di credito insufficiente. Insomma, tutto ciò contribuisce a rendere 1Mobile una scelta solida per chi desidera risparmiare senza rinunciare a un servizio moderno e completo.