Beats Solo 4 a prezzo shock: Amazon le sconta del 29%

Le Beats Solo 4 sono cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, in grado di offrire un’esperienza d’uso eccellente sotto diversi aspetti. Oltre a offrire una qualità sonora senza paragoni sono in grado di assicurare il massimo del comfort anche se utilizzate per tante ore.

Non a caso, infatti, in fase di progettazione particolare attenzione è stata posta sulla realizzazione di una struttura in grado di adattarsi perfettamente all’utente. Il design ergonomico è ottimale e offre il massimo comfort dalla mattina alla sera. Inoltre, la presenza dell’archetto Flex-grip e dei padiglioni auricolari regolabili con angolazione ergonomica garantiscono una vestibilità inevitabilmente stabile.

Beats Solo 4 oggi in offerta su Amazon

Siete appassionati di musica e non potete mai fare a meno di ascoltare i vostri brani preferiti? Oggi queste cuffie Beats Solo 4 rappresentano una delle migliori soluzioni presenti sul mercato grazie a una serie di caratteristiche che ottimizzano la qualità.

A partire dall’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, fino all’audio lossless ad alta risoluzione. Queste, naturalmente, sono solamente alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questo modello Beats.

Oltre a ciò, infatti, dispongono di un’autonomia del tutto eccellente. Nello specifico, le Beats Solo 4 hanno fino a 50 ore di autonomia e nel caso in cui l’utente dovesse trovarsi con le cuffie scariche, con una ricarica di soli 10 minuti, la funzione Fast Fuel consente di ottenere fino a 5 ore di riproduzione.

Al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso, occasionalmente il costruttore rende disponibili degli aggiornamenti software per consentire l’accesso a nuove funzionalità. Non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente disponibile su Amazon per acquistare questo Beats Solo 4 con lo sconto del 29% e pagarle solamente 164 euro anziché 229,95.