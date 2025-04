Amazon folle: videocamera esterna e interna Ring a soli 59,99€

Questo set Ring con videocamera esterna a batteria e videocamera interna è una soluzione pensata per tutti gli utenti che vogliono sempre tenere sotto controllo l’interno e l’esterno della propria abitazione. Il marchio Ring, dunque, ha pensato di realizzare due dispositivi in grado di ottimizzare la sicurezza di tutti gli ambienti con videocamere in grado di registrare video in HD a 1080p in tempo reale grazie alla funzione Live View.

Un kit che, grazie ad Amazon, può essere acquistato risparmiando una somma di denaro considerevole. Lo sconto attualmente in corso infatti è del 10%. Ma attenzione, perché si tratta di una promozione a tempo limitato quindi terminerà a breve.

Videocamere Ring a batteria per una sicurezza ottimale

Chi non vorrebbe avere una casa e un giardino sempre al sicuro? Purtroppo gli inconvenienti sono all’ordine del giorno, ma esistono soluzioni che consentono di avere sempre sotto controllo l’interno e l’esterno della casa. Il set con telecamera da interno e da esterno del marchio Ring è ideale per coloro che vogliono avere a portata di mano delle telecamere Wi-Fi HD, spendendo una cifra contenuta.

Volete ricevere notifiche in tempo reale ogni volta che viene rilevato un movimento? Tutto questo è possibile grazie alla speciale progettazione di queste videocamere dotate di rilevazione del movimento regolabile e sistema audio bidirezionale.

Ad assicurare un’adeguata durata dell’autonomia due telecamera, la presenza di una batteria ricaricabile che può essere collegata a qualsiasi presa elettrica standard. Infine, per ottimizzare l’esperienza d’uso e la sicurezza dei propri ambient, le telecamere Ring possono essere abbinare al Ring Chime o a un dispositivo compatibile con Alexa per ascoltare le notifiche audio in qualsiasi stanza della casa.

Approfittate dell’offerta attualmente in corso per acquistare il set Ring videocamera esterna e videocamera interna risparmiando il 10%. Il costo finale è dunque di soli 59,99 euro anziché 66,94.