MWC 2025: TecnoAndroid ha premiato i migliori prodotti della fiera

Il MWC 2025 di Barcellona ha rappresentato la perfetta occasione per vedere e toccare con mano i nuovi prodotti, conoscere le innovazioni, ed allo stesso tempo scoprire cosa effettivamente ci possa riservare il futuro. Come ogni anno, noi di TecnoAndroid abbiamo voluto premiare a modo nostro le aziende che sono state in grado di portare innovazione.

Miglior prodotto MWC 2025

E’ indubbio che la palma di miglior prodotto MWC 2025 non poteva non andare a lei, l’hypercar del momento, il sogno proibito di ogni amante di auto, stiamo parlando di Xiaomi SU7 Ultra (di cui qui trovate la nostra anteprima), una vettura strabiliante sia nell’estetica che nelle prestazioni.

Smartphone best buy: Realme 14 Pro+

Il best buy di questo MWC 2025 è sicuramente il Realme 14 Pro Plus, uno smartphone (qui trovate la nostra recensione), rivoluzionario nell’estetica, in quanto presenta una cover posteriore che cambia colore, ma anche capace di bilanciare le prestazioni con un prezzo di vendita tutt’altro che impossibile.

Miglior Smartphone: Oppo Reno13 Pro

Il miglior smartphone è Oppo Reno13 Pro, dispositivo che offre un rapporto qualità/prezzo assolutamente eccellente, permettendo all’utente di godere di prestazioni di livello assoluto, con una spesa che complessivamente possiamo ritenere quasi inferiore alle aspettative. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’articolo di lancio.

Miglior smartwatch: Huawei Watch D2

Huawei Watch D2 è il miglior smartwatch, un prodotto completamente rivoluzionario, il primo con certificazione medica che permette di misurare la pressione direttamente al polso, con una precisione elevatissima, senza perdere di vista tutte le funzionalità smart che contraddistinguono un device di questo tipo.

Miglior cuffie: Huawei FreeBuds 4 Pro

Per le miglior cuffie restiamo sempre in casa Huawei, con le Huawei FreeBuds 4 Pro a fornire il giusto compromesso tra qualità e prezzo, puntando fortissimo su un design all’avanguardia e moderno, oltre che qualitativamente elevato, ma innalzando l’asticella anche in termini di prestazioni generali. Qui la nostra recensione.

Miglior modem: AVM FRITZ!Box 6860 5G

La regina dei modem di alto livello è senza dubbio AVM, realtà tedesca che da lunghi anni sta lanciando sul mercato prodotti sempre più qualitativi, oggi convince ancora di più con il suo AVM FRITZ!Box 6860 5G, modem con connettività 5G ed una velocità in download fino a 1,3 Gbit/s.