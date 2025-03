Recensione Realme 14 Pro+: uno smartphone camaleontico

Realme 14 Pro+ è lo smartphone che vuole distinguersi dalla massa, un prodotto che vuole offrire al consumatore finale il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, mettendo sin da subito a disposizione le migliori specifiche tecniche del momento, con l’estensione di una estetica davvero unica nel suo genere: una back cover camaleontica, ovvero che cambia colore in base alla temperatura. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

All’interno della confezione possiamo trovare, oltre allo smartphone, il cavo di ricarica USB-A to USB-C ed una piccola custodia realizzata in silicone di colorazione grigia. Il design di Realme 14 Pro+ è chiaramente la sua arma vincente, nonché il tratto distintivo che gli permette di distinguersi dalla massa, realizzato a stretto contatto con Valeur Designers, il prodotto presenta una simmetria posteriore davvero ammirevole (la ritroviamo ad esempio nel blocco delle fotocamere), innalzando di molto il livello qualitativo. La back cover è realizzata in plastica, con cover termocromatica e venature tutte differenti tra loro (in altre parole non esistono due smartphone identici); ciò che lo rende unico è la possibilità di cambiare colore, o meglio le venature cambiano saranno giallo/dorate ad una temperatura superiore ai 16 gradi, per poi diventare blu/azzurre nel momento in cui questa dovesse scendere sotto tale soglia.

La plastica è comunque molto buona, non da top di gamma, ma in linea con le aspettative, la finitura opaca non trattiene le impronte, mentre il modulo delle fotocamere, bello sporgente, è veramente elegante. Il frame è leggermente curvo, riprende il colore della finitura del modulo delle fotocamere, dove troviamo la classica disposizione della pulsantistica (con l’assenza del jack da 3,5mm). Dimensionalmente il prodotto è perfettamente allineato con gli standard a cui siamo abituati, se non per lo spessore, infatti la colorazione in nostro possesso arriva ad uno spessore di soli 8 millimetri (163,5 x 77,3 millimetri il resto), ed un peso di 194 grammi.

Hardware e Specifiche

Il display, praticamente senza bordi con un rapporto schermo/corpo elevato, è curvo su tutti e quattro i lati, sfrutta tecnologia AMOLED con refresh rate variabile fino a 120Hz (attenzione che non parliamo di un pannello LTPO, di conseguenza non scende fino a 1Hz). La luminosità massima è di 1500 nit, più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, la protezione Gorilla Glass 7i impedisce graffi o urti, con risoluzione di 1272 x 2800 pixel a rendere l’esperienza sempre dettagliata e precisa (anche grazie al supporto all’HDR).

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri ed affiancato da GPU Adreno 810, che si appoggia a 512GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile con microSD), e 12GB di RAM LPDDR4X. Prestazioni adeguate con la fascia di prezzo di posizionamento, ottimo il sistema di raffreddamento che gli permette di non scaldare nella parte posteriore in fase di utilizzo.

Lo sblocco avviene sia tramite riconoscimento del viso 2D che con l’impronta digitale, buona la velocità dello sblocco; il carrellino delle SIM ospita due slot, è possibile inserire due nanoSIM con configurazione della eSIM (per un totale quindi di tre SIM). La connettività è rappresentata dal 5G, oltre al WiFi 6 dual-band ed anche il bluetooth 5.2 (manca il jack da 3,5mm). L’audio è stereo, di discreta qualità generale, con un buon volume massimo, suono sufficientemente dettaglio e nitido, senza però eccellere o distinguersi dalla massa.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Nella parte posteriore di Realme 14 Pro+ possiamo trovare tre sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, con apertura F1.8 (Sony IMX896) e stabilizzatore ottico integrato, un teleobiettivo 3x da 50 megapixel con apertura F2.7, ed anche una grandangolare da 8 megapixel con apertura F2.2. A differenza della sua fascia di prezzo, il prodotto riesce a realizzare scatti davvero eccellenti nella maggior parte delle condizioni, con una piccola pecca nel bilanciamento del bianco, ma per il resto non possiamo assolutamente lamentarci della sua resa, impreziosita dalla presenza del teleobiettivo 3X, una piccola chicca in questa fascia di prezzo, e dal triplo flash LED.

I video vengono girati al massimo in 4K a 30fps, buona la messa a fuoco, meno la stabilizzazione che, sebbene sia ottica, non riesce a rendere effettivamente quanto avremmo voluto vedere. Anteriormente è possibile trovare un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.0, dalla buona resa complessiva, soprattutto in termini di dettaglio e di nitidezza.

Realme 14 Pro+ viene commercializzato con sistema operativo Android 15, con installate le patch di sicurezza del mese di Dicembre 2024, e la promessa di 5 anni di aggiornamenti. L’interfaccia grafica è la Realme UI 6.0, già vista in passato, che porta con sé schermate pulite, rinnovate e moderne, tra cui spiccano funzionalità come il menù laterale, i gesti aerei o lo Zen Space. La navigazione all’interno dei menù è fluida, senza rallentamenti particolari da segnalare.

La batteria è un componente da 6000mAh, uno dei più grandi della propria categoria, con supporto alla ricarica rapida a 80W, questi è realizzato in silicio-carbonio, una nuova composizione che permette di incrementarne la capacità, senza inficiare in termini di dimensioni e peso. L’autonomia è indubbiamente eccellente, un fiore all’occhiello per il prodotto, ancora meglio se con la possibilità di caricare del 100% il device in poco meno di un’ora.

Conclusioni e prezzo

Realme 14 Pro+ è indubbiamente uno smartphone che ci sentiamo di consigliare a tutti gli utenti che vogliono avere tra le mani un dispositivo solido, affidabile e duraturo nel tempo, caratterizzato soprattutto da un design unico nel suo genere, capace di distinguersi tra la massa di smartphone tutti molto simili ed uguali tra loro. I suoi punti di forza sono chiaramente rappresentati dal design, l’autonomia, le fotocamere di livello, ed una ricarica rapidissima.

Il prodotto viene proposto in vendita a 579 euro, con sconto durante il periodo di lancio a 529 euro, a cui si può aggiungere anche un cashback, fino ad arrivare a soli 479 euro.