Oppo lancia la nuova Reno13 Series: specifiche tecniche e prezzi

Con un evento dedicato, Oppo ha ufficialmente presentato la nuova Oppo Reno13 Series, composta da Reno 13 Pro 5G, Reno 13 5G e Reno13 F 5G. La lineup offre funzionalità AI flagship ed anche performance avanzate, mettendole a disposizione di un pubblico decisamente ampio.

Tutti i prodotti sono resistenti agli agenti atmosferici, con certificazioni IP66, IP68 e IP69, ma è nel design che troviamo quel tratto distintivo che stavamo aspettando. Ispirata alle ali delle farfalle, il design fonde tecnologia e moda con colorazioni premium. Il tutto come seguito della collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, celebrando la bellezza effimera della vita, con due esclusive cover per Reno13. Sui modelli Reno13 Pro e Reno13 5G, la scocca posteriore è in one-piece Sculpted Glass, per una curvatura più raffinata ed una resistenza maggiore. Il telaio è realizzato in alluminio aerospaziale, il che porta ad una resistenza alla trazione incrementata del 200% rispetto alla plastica, un 20% in più sulla resistenza alla flessione ed un 36% in più agli urti.

I due modelli riescono comunque ad essere leggeri e robusti, considerando appunto che Reno13 Pro 5G pesa 195 grammi, ed uno spessore di 7,55 millimetri, mentre Reno13 5G raggiunge 181 grammi e spessore di 7,24-7,29 millimetri. Sulla variante Pro possiamo trovare l’Infinite View Screen, con bordi estremamente sottili per un’esperienza visiva immersiva, un pannello OLED 1.5K con refresh rate a 120Hz, un rapporto schermo/corpo tra il 93,4 ed il 93,8%, certificazione HDR10+, Amazon e Netflix HD&HDR.

Oppo Reno13 Series: specifiche tecniche

Il comparto fotografico della serie si appoggia su suite ricche di funzionalità AI, come AI LivePhoto, combinate con stabilizzazione EIS ed una tecnologia di espansione dinamica dei frame, per ridurre al minimo i cali di frame, migliorando la nitidezza generale, combinati con una serie di strumenti ed effetti creativi. Tra le funzioni IA di nuova generazione troviamo anche AI Motion, per trasformare immagini statiche in brevi video, AI Clarity Enhancer, AI Unblur, AI Reflection Remover e non solo. Con la nuova funzionalità Tap-to-Share, gli Oppo Reno13 sono i primi a permettere la condivisione diretta di AI Livephoto con i device iOS. Oppo Reno13 Pro 5G integra una fotocamera principale da 50 megapixel (Sony IMX890), un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3.5x, ed una ultrawide da 8 megapixel (anteriormente è presente un sensore da 50 megapixel), con registrazione in 4K Ultra Clear. Essendo dispositivi che resistono fino a 2 metri di profondità per un massimo di 30 minuti, possono essere utilizzati anche per registrare foto e video subacquei con la modalità Underwater.

Gli smartphone Oppo Reno 13 Pro e Reno13 sono dotati di processore MediaTek Dimensity 8350, con processo produttivo a 4 nanometri, octa-core con frequenza a 3,35 GHz ed un incremento del 20% delle prestazioni, oltre a riduzione del consumo del 30%. Il sistema di raffreddamento AI multi-cooling, con camera di vapore ampliata (raddoppiata rispetto alla generazione precedente), per interni sempre freschi. La connettività è al centro dell’attenzione, con AI LinkBoost 2.0, che include 11 antenne posizionate in una configurazione a 360 gradi per una migliore ricezione del segnale, il tutto migliorato dal chip personalizzato SignalBoost X1 di Oppo per penetrare perfettamente le pareti.

In termini di autonoma, invece, Reno13 Pro integra un componente da 5800mAh, mentre Oppo Reno13 scende a 5600mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVooctm a 80W, e mantenimento dell’80% delle loro capacità originali anche dopo cinque anni.

I prezzi

Oppo Reno13 Series è disponibile fino al 6 marzo con una selezione di promozioni interessanti: Oppo Reno13 Pro + Oppo Watch ed un caricabatterie da 80W, in aggiunta alla garanzia convenzionale Oppo Care Plus di 12 mesi, la quale copre una riparazione gratuita per danno accidentale dello schermo ed una riparazione gratuita per danno da ossidazione, il tutto a 799 euro. Oppo Reno13 è invece acquistabile a 549 euro, con inclusi Oppo Enco x3i, un caricabatterie da 80W e la stessa garanzia sopra descritta. Oppo Reno 13FS sarà acquistabile a 449,99 euro, Oppo Reno13 F a 379,99 euro, con inclusi Oppo Enco Air4 Pro, la garanzia ed un caricabatterie da 45W.

Intervista a Neil Monger e Billy Zhang

Al termine della conferenza abbiamo avuto l’occasione di partecipare ad un group interview con Neil Monger, product marketing manager per l’Europa, e Billy Zhang, presidente del marketing, vendite e servizi d’oltreoceano, di Oppo. Di seguito trovate un breve riassunto delle loro dichiarazioni:

Piani di lancio in Europa

Oppo non ha attualmente intenzione di lanciare alcuni modelli, inclusi pieghevoli, in Europa e nel Regno Unito, ma sta raccogliendo feedback e valutando la domanda di mercato.

Strategia di prodotto

L’azienda sta combinando le strategie di mercato con le capacità di produzione e il feedback degli utenti per pianificare i lanci futuri. La gamma Find X è stata reintrodotta in Europa e l’obiettivo è ampliare il portafoglio di prodotti, con particolare attenzione alle fasce più alte.

Investimenti e sviluppo

Oppo sta investendo nell’innovazione e nella ricerca, aumentando il numero di risorse dedicate. L’azienda è presente in Europa da soli otto anni e sta cercando di adattarsi alle esigenze dei vari mercati.

Strategie differenziate per Oppo e OnePlus

Oppo e OnePlus hanno strategie diverse, mirate a pubblici differenti. Ad esempio, il mercato nordico non è ancora un obiettivo primario per Oppo, mentre OnePlus ha già una forte presenza.

Resistenza all’acqua e nuove funzionalità

Gli smartphone Oppo possono resistere sott’acqua per un massimo di 30 minuti fino a una profondità di due metri, seguendo gli standard di settore. In futuro, l’azienda potrebbe sviluppare dispositivi più resistenti all’acqua salata.

Ruolo dell’IA e design

L’IA è un elemento chiave dei dispositivi Oppo, ma non è l’unico fattore che determina il successo di vendita. Anche il design e il software (ColorOS) giocano un ruolo importante nell’attrattiva dei dispositivi.

Collaborazioni e innovazioni future

Oppo sta collaborando con aziende come Hasselblad per migliorare le capacità fotografiche dei suoi dispositivi, con un focus particolare sulla serie Reno e Find.