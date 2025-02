AVM FRITZ!DECT 210, la presa smart adatta anche per gli esterni – Recensione

AVM, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi legati al networking con influenze smart, include nel proprio catalogo una presa smart pensata per essere utilizzata direttamente all’esterno, in quanto resistente agli agenti atmosferici. Il suo nome è AVM FRITZ!DECT 210, eredita il design ed il form factor di tutti gli altri dispositivi del brand, offrendo allo stesso tempo prestazioni di livello assoluto e qualità costruttiva. Vediamola meglio da vicino nella nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Il packaging è praticamente identico agli altri dispositivi dell’azienda, una scatola di cartone con colorazione blu e bianco, su cui troviamo stampato in grandi dimensioni sia il nome del prodotto, che la sua immagine. Nella parte posteriore, invece, sono raccolte tutte le informazioni e caratteristiche principali del device, atte a facilitare la comprensione e la sua qualità generale. Essendo a tutti gli effetti una presa smart, il contenuto in termini di accessori o quant’altro è davvero risicato, tanto da essere presenti all’interno della confezione solamente la AVM FRITZ!DECT 210 ed il corrispettivo manuale d’istruzioni. Nient’altro, l’essenziale per garantire il corretto funzionamento del prodotto stesso.

Estetica e Design

AVM ha le idee ben chiare sul design dei propri dispositivi, ed è fortemente decisa a seguire una linea precisa che permetta agli utenti di riconoscere sin dal primo sguardo la presenza di un device dell’azienda. Ecco quindi che anche la AVM FRITZ!DECT 210 si contraddistingue per una triplice colorazione (bianco, grigio e rosso), con la parte bianca completamente lucida, la grigia e la rossa invece opache. I materiali utilizzati sono prevalentemente plastici, a differenza di quanto detto sui FRITZ!Box, appaiono essere particolarmente resistenti ed affidabili; nelle settimane di test non abbiamo mai notato scricchiolii particolari, senza mai offrire la sensazione che il prodotto potesse rompersi facilmente.

Esteticamente non propone nulla di innovativo o particolarmente diverso da ciò che ci aspettavamo, con due pulsanti fisici nella parte anteriore, affiancati da due LED di stato, utili per la commutazione manuale (accensione/spegnimento) e per il collegamento al modem/router di casa. Spostando l’attenzione appena sopra, invece, ecco la presa schuko, coperta da un piccolo sportellino in plastica reclinabile, il cui scopo è appunto la protezione della stessa durante la fase di inutilizzo. Quest’ultima caratteristica permette di comprendere che stiamo parlando di un prodotto ideato per utilizzo anche esterno (nulla vi vieta di sfruttarlo all’interno della vostra abitazione); le cerniere sono ben salde ed affidabili, oltre che particolarmente resistenti, difficilmente vi ritroverete a romperlo, proprio per la sua fattura eccellente.

Dimensionalmente la AVM FRITZ!DECT 210 è forse leggermente superiore alla media, raggiungendo 65 x 36 x 127 millimetri (senza la spina), con un peso di 207 grammi, proprio perché presenta una forma rettangolare, a differenza delle solite quadrate o circolari che contraddistinguono le prese smart pensate per un utilizzo prettamente interno.

Specifiche e Hardware

AVM FRITZ!DECT 210 è una presa smart, ovvero un dispositivo che si collega direttamente alla rete internet di casa, e ne permette l’utilizzo da remoto, con l’aggiunta di alcune funzionalità extra che lo rendono più appetibile agli occhi degli utenti: monitoraggio dei consumi, sensore di temperatura. e sensore di rumore. La prima cosa da sapere è il suo utilizzo sia al chiuso che all’aperto, è un prodotto con certificazione IP44, di conseguenza è resistente agli schizzi d’acqua. Come abbiamo già scritto, nessuno vi vieta comunque di utilizzarla dentro casa.

Il sensore di temperatura integrato permette di monitorare l’andamento della temperatura nel corso delle ultime 24 ore, utile in particolar modo all’esterno, tutto raccolto nei grafici che sono visibili direttamente dall’applicazione ufficiale. Essendo una presa smart, la sua caratteristica principale è la commutazione manuale (tramite la pressione del pulsante fisico o virtuale sull’app) o automatica dell’alimentazione elettrica, fino ad un massimo di 3’450 watt. Quest’ultima può essere impostata in base alle esigenze del consumatore, può venire effettuata una sola volta, ogni giorno, nel corso di tutta la settimana (fino a 140 punti prestabili), con il countdown, casualmente o ritmicamente, a cui si aggiungono anche funzioni legate al tramonto ed il sorgere del sole, oppure a determinati eventi di Google Calendar. Il sensore di rumore può essere utilizzato per vari scopi, in primis per la commutazione automatica, al riconoscimento di un determinato suono (che può essere il battito delle mani, oppure il bussare ad una porta), con possibilità di impostarne anche la sensibilità.

Primo avvio e connessione

ù

Il settaggio di AVM FRITZ!DECT 210 è davvero semplice ed alla portata di tutti, poiché basta estrarla dalla scatola, collegarla alla presa di corrente, e poi premere il pulsante Dect. A questo punto bisogna premere lo stesso pulsante, o Connect, sul modem/router di casa, attendere qualche secondo affinché la connessione si completi correttamente. Il consiglio è di utilizzarlo con un router di casa AVM, proprio perché è molto più facile da configurare, rapido da connettere alla rete, creando a sua volta una rete DECT unificata, senza bisogno di compiere operazioni particolarmente lunghe. La portata è di circa 300 metri all’aperto e fino ad un massimo di 40 metri all’interno degli edifici, in questo modo l’utente non è limitato al suo posizionamento entro un determinato e specifico raggio d’azione, ma può effettivamente spaziare quanto vuole.

Prestazioni e utilizzo

La maggior parte del controllo avviene tramite l’applicazione mobile, FRITZ!Fon, disponibile sia per iOS che per Android. Una volta collegati, e dopo aver aggiunto il dispositivo (basterà premere il pulsante + in alto a destra ed inserire la password di accesso del vostro router), sarà possibile gestire facilmente la AVM FRITZ!DECT 210. Dalla schermata principale è possibile vedere sin da subito il suo stato, la temperatura misurata e la potenza istantanea. Toccandola è possibile entrare maggiormente nel dettaglio, con nella parte alta esattamente le stesse identiche informazioni, ma poco sotto più informazioni legate al suo utilizzo. Il primo grafico che incrociamo riguarda la potenza attuale dell’ultima ora, oppure l’energia totale dell’ultimo mese o anno (quest’ultima fondamentale per disporre di una stima dei consumi). Scorrendo sempre verso il basso troviamo poi l’andamento della temperatura, con un grafico giornaliero della temperatura effettivamente misurata dalla presa. Queste sono le informazioni reperibili dall’app mobile, ma premendo “Accedi alle impostazioni” è possibile raggiungere la corrispettiva pagina del router sulla quale personalizzare al massimo il dispositivo. Al netto dei settaggi standard, come l’accensione (o meno) dei LED, la limitazione della commutazione tramite pulsante o app, l’invio di notifiche push ad ogni commutazione e simili, è andando nelle sezioni successive che possiamo trovare impostazioni molto particolari.

In commutazione automatica è possibile scegliere se disattivare la presa quando in standby (dopo un tot di minuti sotto una determinata soglia), attivare un countdown o attivarla in caso di rumore. In questo caso è possibile impostare la sensibilità, quale tipologia di rumore deve riconoscere, che sia un battere le mani/bussare, oppure un rumore su una determinata frequenza e per un determinato intervallo di tempo, con l’impostazione che può essere permanente, oppure attiva per un intervallo specifico. Stesso discorso per l’azione da eseguire al riconoscimento del rumore, con lo stato che può restare permanente, o cambiare dopo un top di minuti.

In indicazione energia è possibile ricevere uno spaccato dell’energia consumata dalla presa, impostando anche il costo della nostra bolletta, per godere di una previsione di spesa legata al consumo. In temperatura, invece, non è possibile impostare nulla, se non visualizzare esattamente lo stesso grafico di cui vi abbiamo parlato in precedenza. La funzione più utile resta sicuramente quella legata al sensore di rumore, in quanto fortemente personalizzabile e legata ad una determinata specificità, sebbene sia importante settarla correttamente, e con precisione, poiché non sempre è così precisa.

Conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!DECT 210 può davvero essere il prodotto adatto agli utenti che hanno un modem/router AVM FRITZ!Box, e sono alla ricerca di una presa smart da utilizzare in primis all’aperto, proprio perché ha qualche specificità legata a tale ambiente di utilizzo (lo sportellino che copre la presa, o anche la certificazione IP44), che permetta comunque di tenere sotto controllo molteplici aspetti: i consumi, lo stato dell’alimentazione, la temperatura e non solo (tutti dati che possono essere inviati via-email in formato CSV per un maggiore controllo). Non mancano funzionalità extra, come la commutazione automatica legata al sensore di rumore, atta a fungere da contorno ad un prodotto eccellente per possibilità di personalizzazione, qualità costruttiva e prestazioni generali. Considerando poi il prezzo inferiore ai 70 euro, lo riteniamo essere più che adeguato ed in linea con le aspettative, l’acquisto può essere completato su Amazon a questo link.

VOTO: 9