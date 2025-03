Xiaomi SU7 Ultra, una delle hypercar più performanti: la nostra anteprima dal MWC 2025

La Xiaomi SU7 Ultra è una berlina elettrica ad alte prestazioni presentata dalla casa cinese Xiaomi. Questo modello rappresenta una versione potenziata della SU7, con specifiche tecniche che la posizionano tra le hypercar più performanti sul mercato.

Equipaggiata con tre motori elettrici, due HyperEngine V8S posteriori da 425kW ciascuno ed un anteriore V6s da 275kW, riesce a raggiungere una potenza totale di 1138 kW (circa 1548 cv), il tutto si trasforma in prestazioni davvero da top di gamma, con uno 0-100 km/h in 1,98 secondi ed uno 0-200 km/h in 5,96 secondi, per una velocità massima di 350 km/h. La sua autonomia, dati alla mano grazie alla batteria CATL Qilin 2.0 NMC da 93,7 kWh, si aggira attorno ai 620 km, secondo il ciclo CLTC, con supporto alla ricarica rapida fino a 490kW, il che le permette di passare dal 10 all’80% in soli 11 minuti.

Xiaomi SU7 Ultra, prestazioni e specifiche da urlo

La carrozzeria presenta 17 componenti in fibra di carbonio, tra cui un ampio splitter anteriore, un tetto interamente in carbonio e un alettone posteriore largo 1.560 mm, contribuendo a una deportanza massima di 285 kg, le sue dimensioni parlano di una lunnghezza di 4.997 mm, larghezza di 1.963 mm e altezza variabile tra 1.440 e 1.455 mm, con un passo di 3.000 mm. Gli interni rifiniti con 3,74 m² di fibra di carbonio e 5 m² di Alcantara, offrendo un ambiente sportivo e raffinato con sedili sportivi con supporto laterale migliorato e funzione massaggiante a 10 punti. Il sistema di infotainment avanzato, invece, è dotato di 25 altoparlanti e opzioni di suono artificiale del motore.

L’impianto frenante è carboceramico con dischi anteriori da 430 x 40 mm e posteriori da 410 x 32 mm, dotati rispettivamente di pinze Akebono a sei e quattro pistoncini. Le sospensioni pneumatiche a doppia camera con regolazione indipendente dell’altezza da terra e della rigidità. Le prestazioni sono davvero incredibili, basti pensare che un prototipo della SU7 Ultra ha stabilito il record per una berlina a quattro porte al Nürburgring Nordschleife con un tempo di 6:46.874 minuti, superando di oltre 20 secondi il precedente record detenuto dalla Porsche Taycan Turbo GT.

Xiaomi punta a vendere circa 10’000 unità di SU7 Ultra nel 2025, con consegne iniziate il 3 marzo, ad un prezzo di 73’000 dollari circa (inizialmente era di 114’000 dollari, ma poi è stato ridotto).