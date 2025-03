V8 Cygnet Aston Martin, in vendita la city car da 430 CV

Chi ricorda la V8 Cygnet presentata nel 2018 in seguito a un importante lavoro portato avanti dal reparto di personalizzazione Q by Aston Martin? Sicuramente sono stanti gli appassionati di auto e del marchio automobilistico britannico che ricordano questa vettura presa da un cliente e trasformata in una versione più estrema. Oggi torniamo a parlare di questa vettura perché la folle city car è stata messa in vendita.

L’esemplare venne dunque modificato effettuando dei cambiamenti a livello di telaio ma anche di trasmissione. L’obiettivo era infatti quello di renderla un vero e proprio razzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito a questa city car che torna a essere la protagonista.

V8 Cygnet: la city car è in vendita

Si torna a parlare dopo un po’ di anni dell’importante progetto della V8 Cygnet presentato dalla casa automobilistica britannica Aston Martin a Goodwood. Si trattò di un progetto del tutto particolare. Progetto che finì nelle mani di un cliente che decise di modificarla e di creare una versione folle della city car.

Oltre alle modifiche effettuare al telaio e alla trasmissione, la V8 Cygnet tra i dettagli che dobbiamo certamente citare ci sono i passaruota estesi, gli interni con roll-bar ed estintore, volante a sgancio in Alcantara e sedili da corsa firmati Recaro con cinture di sicurezza a quattro punti.

Non sono mancate le modifiche effettuare all’assetto che dispone di sospensioni a doppi quadrilateri. Inoltre, è presente fibra di carbonio e cerchi in lega da 19 pollici ma il punto di forza di questa vettura è certamente il motore.

L’aspetto davvero interessante di questa city car è il motore che è stato installato. Tolta, dunque, l’unità di Toyota per ospitare un motore V8 aspirato di 4,7 litri della Vantage S in grado di sprigionare una potenza di oltre 430 CV.

Per quanto riguarda lo scatto da 0 a 100, questo avviene in in 4,2 secondi mentre la velocità massima è di 274 km/h è la trazione è posteriore. Nello specifico, la vettura in vendita avrebbe percorso un totale di 4.655 km e il prezzo potrebbe aggirarsi intorno a 545.000 euro.