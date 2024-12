Il team di NOVITEC ha sviluppato un bodykit pensato pensato in esclusiva per la Ferrari 296 GTB. La modifica alla carrozzeria, chiamata N-LARGO, rende la vettura più larga e conferisce nuove forme alla supercar di Maranello senza snaturarne l’essenza.

Come si può leggere nel comunicato ufficiale, il bodykit è progettato dal designer Vittorio Strosek ed è limitato a soli 15 esemplari. Questa scelta rende la soluzione N-LARGO ancora più esclusiva e desiderata.

L’obiettivo dei preparatori è quello di unire lo stile audace e ricercato con la massima efficienza aerodinamica. Infatti, l’ampio utilizzo della fibra di carbonio consente di avere un’altissima resistenza strutturale ma mantenere basso il peso.

La Ferrari 296 GTB può diventare un’astronave grazie alla personalizzazione esclusiva di NOVITEC, il bodykit N-LARGO sarà disponibile per soli 15 clienti

I passaruota N-LARGO sono maggiorati e aggiungono circa 6 centimetri sull’asse anteriore e 12 centimetri su quello posteriore. In seguito a queste modifiche, la Ferrari 296 GTB arriva a misurare 208 centimetri di larghezza con un notevole impatto sulla stabilità ad alte velocità.

Inoltre, il corpo vettura modificato consente di dare maggiore risalto ai cerchi high-tech nati dalla collaborazione tra NOVITEC e Vossen da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore. I cerchi sono montanti all’interno di nuove ruote ad alte prestazioni che, unite all’assetto ribassato, conferiscono ulteriore reattività alla supercar del Cavallino Rampante.

L’alettone posteriore può essere realizzato in due configurazioni. I fortunati possessori di una Ferrari 296 GTB con il bodykit N-LARGO possono optare per la copertura in carbonio a vista per l’ala posteriore mobile o installare uno spoiler tipo ducktail.

Infine, non mancano anche modifiche pensate esclusivamente per aumentare le prestazioni della Ferrari 296 GTB. Sfruttando i benefici della personalizzazione di NOVITEC, è possibile aggiungere circa 38 CV e portare la potenza massima della supercar di Maranello a 638 kW / 868 CV. Gli interventi principali riguardano i nuovi condotti dello scarico che consentono di far respirare meglio il potente V6 biturbo.