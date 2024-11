Il colosso cinese della telefonia Xiaomi ha deciso lo scorso anno di lanciarsi nel mondo dell’automobilismo, presentando ufficialmente la sua Xiaomi SU7, una vettura elettrica che in poco tempo ha conquistato il mercato cinese arrivando ad una quota totale di auto ordinate davvero impressionante al punto che l’azienda ha incrementato la percentuale di vendite previste dell’8% arrivando dunque a 130.000 per il 2024.

La nota azienda cinese è davvero ambiziosa da questo punto di vista dal momento che il suo CEO ha dichiarato di puntare a diventare una tra le cinque case automobilistiche più preziose del mondo entro i prossimi 15 anni, obiettivo che ovviamente sta prendendo largamente consensi all’interno del mercato al punto che Xiaomi sta sottraendo quote importanti a Tesla e BYD, un risultato decisamente inaspettato.

Gradita agli utenti

Il successo della vettura è dovuto sicuramente alla sua incredibile dotazione tecnologica, effettivamente l’esperienza di show nel mondo degli smartphone giovato da questo punto di vista, ma soprattutto al prezzo di mercato, parliamo infatti di circa 28.000 €, ma non è tutto, anche le prestazioni sono di primissimo livello non a caso la vettura a stabilito un record completando il circuito del Nürburgring in 6 minuti e 46.874 secondi.

Ad aiutare questo processo ci ha pensato poi l’estrema efficienza di Xiaomi nella produzione della propria vettura, la sua gigafactory è infatti in grado di produrre un veicolo ogni 76 secondi, ciò ha consentito di rispondere presente alla domanda del mercato che è stata decisamente importante e soprattutto non ha visto liste d’attesa interminabili che avrebbero potuto portare alla cancellazione di tantissimi ordini, insomma il cocktail funziona e a quanto pare Xiaomi vuole cavalcare la cresta dell’onda e ha infatti intenzione di offrire al mondo un modello sportivo che secondo i calcoli avrà delle prestazioni tali da consentire un’accelerazione da zero a 100 km/h in appena 1,98 secondi, tale modello arriverà nel 2025 gli avrà un costo di oltre 100.000 €, nonostante tutto però i pre ordini sono già arrivati a qualche migliaio di unità.