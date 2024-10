La famiglia Galaxy S25 è sempre sotto i riflettori e, grazie alle varia anticipazioni, possiamo scoprire tantissime novità riguardanti i prossimi flagship Samsung. Nonostante la presentazione sia attesa a gennaio del prossimo anno, stanno trapelando molti dettagli che permettono di scoprire i segreti dei device.

Nelle scorse ore, abbiamo avuto modo di ammirare i modelli dummy delle tre varianti. Queste versioni sono realizzate in alluminio e permettono di familiarizzare con le forme e dimensioni ufficiali dei tre dispositivi Samsung

Tuttavia, nei giorni scorsi, sono trapelate anche alcune immagini che mostrano il design dei Galaxy S25. Come mostrato da Ice Universe su X/Twitter, anche in questo caso non si tratta dei dispositivi funzionanti, ma solo di rappresentazioni realistiche.

I nuovi Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra si mettono in mostra per svelare il possibile design della parte frontale

Come emerge dalla foto pubblicata sul social network di Elon Musk, i nuovi flagship manterranno uno stile simile a quello dei modelli precedenti. Tuttavia, Samsung è riuscita a rendere i bordi estremamente sottili su tutti e tre i dispositivi.

Questa scelta conferisce un look diverso ai device, che sembrano poter vantare uno schermo più grande e che occupa una superficie maggiore nella parte frontale. Inoltre, i Galaxy S25 e S25+ sembrano dotati di un display flat, mentre per la variante Ultra potrebbe arrivare un vetro curvo sui due lati laterali o su tutti e quattro.

Resta il notch posizionato nella parte alta e centrale per ospitare la fotocamera frontale. Questa scelta permette di mantenere uno display che occupa l’intera superficie frontale e ridurre al minimo gli ingombri degli elementi esterni.

Recentemente sono emerse le due architettur hardware che Samsung sta valutando di adottare sui device. Per la versione base e Plus potrebbe optare per il SoC proprietario Exynos 2500 mentre sulla variante Ultra ci sarà il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite.