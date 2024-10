La famiglia Galaxy S25 non sarà ufficializzata prima di gennaio 2025 da parte di Samsung ma, grazie alle indiscrezioni trapelate in rete, siamo a conoscenza di tantissimi dettagli. La serie di flagship sarà composta da tre dispositivi che prenderanno il nome di Galaxy S25, Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra.

Samsung manterrà la suddivisione a cui siamo abituati da alcuni anni per offrire agli utenti la massima possibilità di scelta. Nonostante manchino ancora alcuni mesi al lancio ufficiale, possiamo già ammirare il possibile design finale dei prossimi top di gamma coreani.

Grazie alle informazioni svelate da David di @xleaks7 in collaborazione con Mokesciu Skaiciuokle, possiamo ammirare tutti e tre gli smartphone che comporranno la famiglia. Le immagini e il video mostrano delle unità dummy realizzate in alluminio.

Le indiscrezioni sui Samsung Galaxy S25 sono sempre di più e permettono di svelare il design dei tre modelli previsti a gennaio

Si tratta di modelli realizzati per essere completamente identici alle controparti reali in forma e dimensioni in quanto realizzati dai modelli CAD 3D originali. La realizzazione di questi dummy consente di fungere da modelli di riferimento per i produttori di cover e accessori per la messa a punto dei prodotti.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il leaker si è concentrato sul Galaxy S25 Plus in confronto agli altri due modelli. Il device sarà caratterizzato da un design posteriore molto lineare con le tre aperture che ospiteranno le ottiche posizionate verticalmente in alto a sinistra. Sotto questo punto di vista, non ci saranno grandi cambiamenti rispetto alla serie Galaxy S24.

La parte frontale sarà caratterizzata da bordi sottili per conferire un aspetto più slanciato al device. La fotocamera frontale sarà inserita in un piccolo notch circolare, conferendo un’idea di continuità grazie all’ampia diagonale del display.

In generale, ci aspettiamo dimensioni pari a 158,44 x 75,79 x 7,35 mm e, se queste cifre dovessero esser confermate, il Galaxy S25 Plus sarà più sottile rispetto alla generazione precedente. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.