Samsung sta attivamente sviluppando il System-on-Chip Exynos 2500, una versione aggiornata del proprio chipset di riferimento. Il produttore coreano potrebbe utilizzare il SoC sulla prossima generazione di smartphone Galaxy S25, ma al momento non si hanno conferme in merito.

L’unica certezza sembra essere che i test sul chipset si stanno intensificando. Infatti, un nuovo report ha svelato che l’Exynos 2500 è stato avvistato su Geekbench. La comparsa nel database della piattaforma di benchmark ha permesso di scoprire alcuni dettagli sulla scheda tecnica del SoC.

Stando a quanto emerso, l’Exynos 2500 sarà caratterizzato da una architettura a 10 core. Si tratta di una soluzione tecnica in linea con la precedente generazione, anche se ci saranno alcuni cambiamenti importanti.

Samsung ha avviato la fase di test per l’Exynos 2500, il SoC di nuova generazione è comparso nel database di Geekbench

Samsung ha scelto di variare la composizione dei core core rispetto al modello precedente, integrando due nuovi core ad alte prestazioni. La piattaforma hardware dell’Exynos 2500 sarà quindi suddivisa in tre core Cortex-X925 che operano a 2,59 GHz, cinque core Cortex-A725 che raggiungeranno i 2,25 GHz e due core Cortex-A520 con frequenza a 1,75 GHz.

Passando alla GPU, invece, Samsung utilizzerà la Xclipse 950 basata sulla tecnologia AMD Radeon con cui il gigante coreano è partner. La GPU sarà caratterizzata da una architettura octa-core con frequenza operativa a 1,3 GHz. Considerando l’architettura hardware nel suo complesso, il nuovo Exynos 2500 dovrebbe garantire un buon compromesso tra prestazioni ed efficienza energetica.

Purtroppo, non è possibile ottenere un riscontro sulle prestazioni espresse dal chipset. Infatti, il SoC è stato testato da un dispositivo indicato come Exynos Reference Design (ERD). Si tratta di un device pensato appositamente per effettuare test interni e non avrà nulla a che vedere con i Galaxy S25 o altri dispositivi che utilizzeranno il SoC.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.