Dopo tanti annunci e promesse, Tesla ha finalmente svelato al mondo il tanto atteso Cybercab. La vettura è pensata per essere un taxi a guida autonomia, basata sulle migliori tecnologie sviluppate dall’azienda americana.

Infatti, nella visione di Tesla, gli utenti potranno comodamente accomodarsi all’interno di Cybercab ed essere portati a destinazione. Trattandosi di un veicolo pensato appositamente per sfruttare la tecnologia di guida autonomia non è necessaria alcuna assistenza alla guida.

Come nella migliore tradizione Tesla, la vettura effettuerà tutte le manovre necessarie per gli spostamenti rispettando il codice della strada. Pur volendo intervenire, non sarà assolutamente possibile in quanto Cybercab è priva di comandi di input.

Elon Musk ha presentato Cybercab, il taxi a guida autonoma di Tesla non ha volante e pedali in quanto guida completamente da solo

Sono assenti il volante e i pedali, confermando la volontà dell’azienda californiana di puntare al massimo livello di guida autonoma. Al fine di poter stare su trada, la vettura si affiderà al complesso software messo a punto da Tesla. Attraverso il monitoraggio costante dei veicoli, pedoni e ciclisti nelle vicinanze dell’auto sarà possibile marciare in sicurezza. Inoltre, come già per l’attuale gamma, il sistema Full Self Driving verrà ulteriormente potenziato e affinato puntando a farlo diventare infallibile.

La presentazione di Cybercab ha permesso di svelare il design generale della vettura. Le linee futuristiche offrono un richiamo visivo a quello che è il family feeling dell’intera gamma prodotti di Tesla. Le linee ricordano quelle di una Model 3 a cui si aggiunge l’illuminazione LED che corre lungo tutta la parte frontale come su Cybertruck.

Elon Musk ha voluto puntare sulla stravaganza e la vettura presente all’evento era caratterizzata da una livrea dorata piuttosto appariscente. Gli interni, invece, sono pensati per accogliere i passeggeri e farli sentire come in un salotto.

Dal punto di vista tecnico, Cybercab presenta una novità molto interessante. La vettura può ricaricarsi wireless per induzione ma al momento non sono state divulgati ulteriori dettagli. Si tratta della prima Tesla dotata di questa tecnologica, quindi è priva della tradizionale porta di ricarica.

Stando a quanto dichiarato da Elon Musk, Cybercab arriverà sul mercato prima del 2027 ad un prezzo inferiore ai 30.000 dollari. Si spera che le parole del fondatore di Tesla non verranno disattese, nel frattempo restiamo in attesa di maggiori dettagli.