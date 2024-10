Se avete intenzione di sottoscrivere una nuova promozione sul vostro numero di telefono o di sostituire quella che avete già attivato, sicuramente un’opzione da prendere in considerazione è rappresentata da ho. Mobile, il provider viola infatti ogni mese mette a disposizione dei propri utenti nuove promozioni pensate per venire incontro alle loro necessità dal momento che includono tutto il necessario per un’esperienza d’uso perfetta e con costi di gestione decisamente accessibili e competitivi.

Il provider in questione infatti vanta una gloriosa storia fatta di promozioni variegate e belle stratificate per riuscire ad accontentare letteralmente chiunque, tra l’altro quest’estate ha deciso anche di attivare il 5G che viene offerto ad un prezzo decisamente popolare, consentendo dunque a chiunque di sfruttare la connettività di ultima generazione, vediamo insieme le promozioni disponibili sul suo sito ufficiale.

Le promo disponibili

Le promozioni disponibili sul sito ufficiale del provider sono tre, partiamo dalla prima, quest’ultima 6,99 € al mese garantisce 150 GB di traffico dati in 4G accostati a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, la seconda lascia inalterato il numero di minuti ed SMS ma incrementa il numero di giga a 200 GB insieme al prezzo che arriva a 8,99 € al mese, per ultimo abbiamo poi la promo più onerosa che a 11,99 € al mese consente di avere 250 GB di traffico dati connettività 5G con i consueti minuti ed SMS limitati verso tutti.

Fate attenzione al fatto che il costo di attivazione ammonta a 2,99 € ma solo se attiverete un nuovo numero di telefono oppure se effettuerete la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco di operatori supportati, altrimenti quest’ultimo salirà a ben 29,90 €.

Nel caso foste interessati ad attivare una di queste promozioni, tutto ciò che dovete fare è andare sulla pagina ufficiale e seguire le istruzioni presenti all’interno della scheda dedicata ad una delle promo.