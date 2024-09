Dal punto di vista dei nuovi annunci, il mese di settembre 2024 si preannuncia estremamente interessante. Sono tantissimi i produttori che presenteranno un nuovo modello o una nuova serie di smartphone nei 30 giorni che compongono il mese ma il più atteso è certamente Apple.

In questo articolo proviamo a riassumere le principali caratteristiche degli attesissimi iPhone 16. Ripercorriamo le indiscrezioni emerse in queste settimane per arrivare preparati alla presentazione prevista per il 9 settembre.

Come ormai da tradizione, l’azienda della mela dovrebbe presentare quattro modelli, ciascuno con caratteristiche uniche. La famiglia iPhone 16 sarà composta dal modello base, dalla variante Plus o Slim e dalle versioni Pro e Pro Max.

Apple si sta preparando al debutto della famiglia iPhone 16, scopriamo i segreti dei quattro flagship che comporranno la serie

Il modello base sarà caratterizzato da un display XDR OLED da 6.1 pollici che diventerà da 6.7 pollici nella variante Plus. Entrambi i modello potranno contare su un refresh rate a 60Hz con la presenza della Dynamic Island.

Per questi due modelli, le performance saranno supportate dal chipset A18 a cui si affiancano fino a 512GB di memoria interna. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale da 48MP affiancato ad una lente ultra wide da 12MP. La batteria sarà rispettivamente da 3.561mAh e da 4.006mAh.

Passando ad iPhone 16 Pro, il display sarà un XDR OLED da 6.3 pollici con la variante Pro Max che includerà un pannello da 6.9 pollici. Entrambi i modelli potranno contare sul chipset A18 Pro che garantirà ottime prestazioni anche per quanto riguarda il supporto all’Intelligenza Artificiale.

Ci saranno novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico con un sensore principale da 48 megapixel, un’ottica ultra wide da 48 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico a 5x. Per i due smartphone Apple la batteria sarà da 3.355mAh per il Pro e da 4.676mAh per il Pro Max.

Tutti i device della famiglia iPhone 16 arriveranno con iOS 18 come sistema operativo che introdurrà diverse novità software. Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire tutti i segreti dei nuovi flagship Apple.