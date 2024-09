Milioni di utenti ogni giorno scelgono WhatsApp per le proprie conversazioni. Sia personali che lavorative. Ciò sta spingendo la piattaforma a rilasciare una serie di aggiornamenti utili per rendere l’esperienza con l’app sempre più pratica ed efficiente. A tal proposito, sta per arrivare una nuova opzione che permette di segnare tutti i messaggi non letti come letti. Il tutto sarà possibile con un semplice tocco. Si tratta di una funzione scovata nella versione 2.24.18.11 di WhatsApp e che presto potrebbe essere rilasciata sulla versione stabile della piattaforma di messaggistica.

WhatsApp: ecco come segnalare tutti i messaggi come letti

Considerando l’uso massiccio dell’app, per alcuni utenti gestire tutti messaggi ricevuti può essere problematico. La nuova funzione agisce in tal senso fornendo un aiuto nel regolare il flusso di contenuti in arrivo. Si tratta di un’opzione particolarmente utile per tutti gli utenti che sono membri di numerose Community e diverse chat di gruppo.

Per accedere alla funzione “Segna tutti come letti” bisogna recarsi nel menu a tre punti presenti nella scheda chat disponibile su WhatsApp. Con un solo tocco sarà possibile segnare diversi messaggi non letti come “letti” senza effettivamente farlo. Ciò potrebbe causare diversi “inconvenienti” e per questo è utile sfruttare tale possibilità con cautela.

C’è un ulteriore funzione correlata che potrebbe risultare utile per gestire le proprie chat. Si tratta della possibilità di cancellare tutte le notifiche non lette nel momento in cui si apre WhatsApp. Quest’ultima è stata scovata lo scorso maggio. Risulta ancora in fase di sviluppo e non è chiaro se e quando verrà rilasciata.

Tornando all’opzione “Segna tutti come letti” quest’ultima è stata individuata da WABetaInfo. Al momento non è ancora stato dichiarato quando avverrà il rilascio della funzione della versione stabile di WhatsApp. Bisognerà attendere che l’azienda fornisca maggiori dettagli a riguardo per scoprire quando tutti gli utenti potranno sfruttare la nuova funzione.