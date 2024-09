Nuovo sconto applicato da Amazon sull’acquisto delle Apple AirPods Max, gli utenti possono finalmente acquistarle raggiungendo un livello di risparmio inatteso fino a poco tempo fa, senza dover rinunciare per nessun motivo al mondo alla qualità costruttiva generale o alle prestazioni.

Nel raro caso in cui non conosciate tale tipologia di prodotto, ricordiamo essere un paio di cuffie over-the-ear, meglio conosciute come a padiglione, che sono oggi commercializzate su Amazon (e non solo) in varie colorazioni (nel nostro caso ve le proponiamo in argento). Compatibili con i prodotti Apple, facenti parte dell’enorme ecosistema dell’azienda, le cuffie sono caratterizzate da una resa audio decisamente superiore al normale, con il plus della cancellazione attiva del rumore per riuscire ad escludere tutti i rumori esterni e permettere all’utente di immergersi completamente nella musica.

Apple AirPods Max: l’occasione assurda su Amazon

Le Apple AirPods Max possono essere acquistate su Amazon con uno sconto dell’8%, a prima vista potrebbe apparire una riduzione non troppo elevata, ma dovete ricordare che difficilmente è possibile acquistare i prodotti Apple a cifre molto più basse del normale, di conseguenza anche un piccolo sconto è sempre ben accetto. La spesa iniziale prevista dal listino è di 579 euro, con la promozione corrente di Amazon l’utente si ritrova a poter spendere solamente 534 euro, un’occasione davvero più unica che rara. Potete acquistarlo direttamente al seguente link.

All’interno della confezione troverete tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento del prodotto, tra cui la smart case, il che facilita indiscutibilmente il trasporto delle stesse ovunque desideriate, passando poi per il cavo di ricarica o di collegamento ad una sorgente: USB-C a lighting. Il tutto è disponibile, come anticipato, in cinque colorazioni differenti tra cui poter scegliere.