I nuovi iPhone 16 sono al centro di indiscrezioni continue che si susseguono ormai da mesi, come sempre prima del debutto di uno smartphone della mela. La prossima generazione di smartphone Apple sarà presentata ufficialmente entro ottobre e solo allora potremo avere i dettagli ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino.

Tuttavia, grazie ad un nuovo report appena diffuso da Majin Bu su X/Twitter, possiamo ammirare quella che sembra la prima immagine ufficiale di iPhone 16. Come ormai sappiamo da tempo, Apple ha scelto di rivoluzionare il design dei propri flagship soprattutto per quanto riguarda la scocca posteriore.

La famiglia iPhone 16 rappresenterà un cambiamento di design molto importante per l’azienda della mela. La novità più evidente è rappresentata dal modulo che ospita le fotocamere. Le ottiche saranno alloggiate all’interno di un’area ovale invece che di forma quadrata come fino agli iPhone 15.

Gli utenti non vedono l’ora di mettere le mani sui nuovi iPhone 16 di Apple e qualcuno ci è riuscito prima di tutti

iPhone 16 is so hot 🔥 pic.twitter.com/BEu2Vr8b3c — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 28, 2024

Inoltre, sui modelli base, Apple utilizzerà una disposizione verticale per le due ottiche invece che un allineamento in diagonale. Si tratta di una scelta legata all’introduzione dei video spaziali, possibile solo con ottiche posizionate direttamente una sotto l’altra. Questa feature era disponibile solo sugli iPhone 15 Pro e Pro Max mentre con la nuova generazione sarà disponibile su tutti i modelli.

L’immagine condivisa dal leaker mostra che il presunto iPhone 16 è coperto da goccioline d’acqua. Potrebbe trattarsi di un indizio che anticipa la resistenza waterproof sia all’esposizione che all’immersione. Il colore ritratto in foto è il Nero, ma gli analisti si aspettano che al lancio la gamma di top di gamma Apple si tingerà di verde, rosa, blu, bianco e giallo.

Infine, resta il mistero per quanto riguarda l’atteso pulsante Azione. Questo tasto potrà essere utilizzato per scattare fotografie senza dover premere sul display e impostato per richiamare velocemente determinate app.