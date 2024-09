Gli ultimi giorni sono stati decisamente molto fomentati per quanto riguarda Google, la nota azienda ha infatti presentato al mondo la sua nuova gamma di Pixel, la quale include tra le proprie fila due modelli standard più un modello pieghevole che però purtroppo non arriverà nel mercato italiano, ovviamente questa rivoluzione hardware è stata seguita da piccole chicche software. Pensate appositamente per la nuova linea di smartphone, ma che come ovvio che sia arriverà anche su altri modelli.

Un esempio che in molti stanno notando soltanto ora riguarda per l’appunto Google traduttore, la piattaforma di translating più famosa del mondo infatti ha mostrato una nuova funzionalità dedicata specificatamente agli smartphone pieghevoli della famiglia Pixel ma che sta arrivando anche su altri dispositivi ritenuti supportati ufficialmente come la famiglia dei Samsung Galaxy Z Fold e Flip.

Modalità conversazione

La modalità di cui stiamo parlando e per l’appunto la modalità conversazione, quest’ultima sfrutta il particolare fattore di forma dei dispositivi pieghevoli consentendo una conversazione in lingua tradotta direttamente tramite lo smartphone, i due lati dello schermo del pieghevole infatti diventano le parti scritte di una conversazione, ogni utente infatti potrà scrivere il proprio periodo su un lato dello schermo che verrà così tradotto in tempo reale, tale feature ha esordito proprio su Pixel 9 Pro Fold ma anche sui pieghevoli di Samsung, i quali al momento sono gli unici supportati, ciò però non esclude un possibile arrivo anche su altri dispositivi pieghevoli.

Utilizzare questa funzionalità è molto semplice in quanto basta semplicemente cliccare su una piccola icona della piattaforma translate a forma per l’appunto di smartphone pieghevole presente in alto a destra, così facendo la modalità conversazione si attiverà e Google traduttore verrà riadattato in base al dispositivo, in tal modo, le due parti coinvolte avranno una propria parte di schermo da poter utilizzare per scrivere i propri pensieri.